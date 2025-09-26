Un nou episod in conflictul diplomatic dintre Rusia si Cehia

Conflictul diplomatic dintre Rusia si Cehia, care a izbucnit in aceasta luna, inregistreaza un nou episod.
Astfel, autoritatile din Cehia au luat o noua decizie care i-a suparat pe rusi.
Acestea au decis sa schimbe adresa Ambasadei Rusiei din Praga in Piata Boris Nemtov, potrivit The Guardian.
Acesta a fost unul dintre cei mai aprigi si virulenti contestatari ai lui Vladimir Putin, insa a sfarsit impuscat mortal in centrul Moscovei pe 28 februarie 2015.
Dupa ce autoritatile din Cehia au schimbat adresa ambasasdei, rusii au anuntat ca nu se vor conforma.
"Ambasada a decis sa continue utilizarea strazii Korunovacni 36 ca adresa oficiala", a transmis Ambasada Rusiei din Praga.
Primarul din Praga, Zdenek Hrib, cel care a propus aceasta schimbare, s-a aratat mirat ca Ambasada Rusiei refuza sa accepte noua adresa oficiala.
"Mi se pare ciudat. Chiar si Vladimir Putin a spus ca uciderea lui Boris Nemtov a fost urata si cinica, iar vinovatii trebuie pedepsiti", a afirmat Hrib.
Decizia luata de cehi privind schimbarea adresei Ambasadei Rusiei nu este o premiera si a mai fost pusa in practica la Washington, Kiev si Vilnius.
Amintim ca, in urma cu zece zile, Rusia a deschis un dosar penal dupa ce autoritatile cehe au demontat statuia unui comandant militar sovietic, aflata in Praga.
Statuia maresalului Ivan Konev, care s-a aflat in fruntea Armatei Rosii in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost vazuta pentru mult timp de unii locuitori din Praga ca un simbol al deceniilor in care tara a fost condusa de regimul comunist.
Pe de alta parte, rusii il vad pe Konev ca fiind un adevarat erou de razboi, iar indepartarea statuii sale a fost considerata o insulta diplomatica.
Autoritatile din Praga au transmis ca au demontat aceasta statuie pentru a o muta intr-un muzeu.
In schimb, Comitetul de Investigatie al Rusiei a anuntat ca a deschis un dosar penal pentru suspectarea profanarii publice a simbolurilor gloriei militare a Rusiei. Asta desi Rusia nu are nicio jurisdictie in Cehia.
"Daca autoritatile ruse continua cu declaratii si actiuni de acest gen, va fi un semn ca si-au pierdut interesul in a dezvolta relatii reciproc avantajoase intre tarile noastre", a raspuns ministerul de externe din Cehia.
Aceasta statuie a fost insa dintotdeauna in centrul unei controverse in Praga, fiind vandalizata in mod repetat. La un moment dat, autoritatile au acoperit-o cu o prelata, starnind furia rezidentilor pro-rusi din Praga.
C.S.
