China pregateste pe ascuns o nava spatiala pentru calatorii in jurul Pamantului: Seamana izbitor cu Starship-ul lui Elon Musk VIDEO

Recent, China a prezentat un videoclip promotional al unei noi navete spatiale, care este realizata de cel mai mare producator de rachete din aceasta tara, Academy of Launch Vehicle technology, potrivit The Sun Imaginile au fost postate pe reteaua de socializare chineza Weibo si apoi publicate de Ars Technica. Animatia detaliaza procesul de lansare a unui vehicul spatial capabil de calatorii suborbitale, intre doua puncte de pe Pamant, la fel ca Starship din Statele Unite Conceptul CALT prezinta o asemanare izbitoare cu navele SpaceX, pe care le-a dezvoltat in ultimii ani, producatorul american din California Conform previziunilor constructorului din China, noua nava spatiala asiatica va fi realizata pana in anul 2045.In schimb, SpaceX din Statele Unite a lansat deja vehiculul Starship, dupa o serie de teste fara pilot . Compania din SUA spera sa duca astronauti pe Luna incepand cu 2024, in timp ce alte calatorii intre orase de pe Pamant sa inceapa dupa 2030.Analistii considera ca industria turismului spatial, care a ajuns in prezent la valoarea de 300 de miliarde de lire sterline, va depasi 600 de miliarde de lire sterline pana in 2030.