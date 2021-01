Organizatia Mondiala a Sanatatii, despre ancheta din China referitoare la noul coronavirus: "Cautam raspunsuri, nu vinovati sau acuzati"

"Este vorba despre a intelege originile pandemiei, nu de a gasi un responsabil", a spus directorul OMS pentru situatii de urgenta sanitara, Michael Ryan."Este vorba despre gasirea raspunsurilor stiintifice la confruntarea dintre om si animal", a adaugat el."Este o necesitate absoluta"."Cautam raspunsuri, nu vinovati sau acuzati", a argumentat el.Luni, Beijingul a anuntat ca echipa de ancheta a OMS insarcinata sa analizeze originea noului coronavirus va ajunge in cele din urma in China saptamana aceasta, la un an dupa semnalarea primului deces in aceasta tara.Vizita celor zece experti ai OMS este extrem de sensibila pentru regimul chinez, dornic sa evite orice responsabilitate pentru pandemia de COVID-19 care a facut peste 1.9 milioane de morti in intreaga lume, in timp ce boala este practic eradicata in China.Intr-o declaratie, ministerul chinez al sanatatii a anuntat ca vizita expertilor va debuta joi, la o saptamana dupa amanarea deplasarii, prevazuta sa inceapa miercurea trecuta. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus s-a declarat "foarte dezamagit" de aceasta amanare.Misiunea este alcatuita din zece oameni de stiinta (Danemarca, Marea Britanie, Olanda Rusia , Vietnam, Germania, Statele Unite, Qatar si Japonia ) recunoscuti in diferitele lor domenii de expertiza. Acestia urmeaza sa se deplaseze in Wuhan, primul oras din lume in care s-a instituit carantina pe 23 ianuarie 2020.