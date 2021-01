Portavionul USS Nimitz paraseste Golful Persic intr-un moment in care tensiunile cu Iranul sunt intr-un moment critic

In expectativa

Vor exista atacuri?

Potrivit The New York Times, ordinul a fost dat chiar de secretarul interimar al Apararii, Christopher C. Miller, pentru a da un semnal clar Teheranului de evitare a unei crize militare, in ultimele zile de mandat ale Presedintelui Trump.In acest timp, serviciile de informatii, citate de presa americana, indica faptul ca Iranul si militiile pe care acesta le controleaza in Irak , ar putea pregati o lovitura de razbunare, in acest weekend, la exact un an de la moartea generalului Qassim Soleimani, comandantul Trupelor Quds, din ordinul Presedintelui Trump, intr-un atac cu drone, pe 3 ianuarie 2020 prezinta situatia biziday.ro. Decizia secretarului Apararii a fost primita cu reactii amestecate in SUA, unii analisti considerand ca retragerea portavionului Nimitz in portul sau natal Bremerton, Washington , va duce la o detensionare a situatiei, mai ales ca SUA detin oricum suficiente aeronave la bazele din Arabia Saudita , in timp ce altii au considerat gestul secretarului interimar ca fiind unul de lipsa a unei strategii, in cazul in care Iranul chiar ar dori o razbunare.Pe 31 decembrie 2020, Departamentul Apararii al SUA a publicat un comunicat oficial prin care confirma intoarcerea portavionului USS Nimitz in Statele Unite. Secretarul interimar al apararii, Chris Miller, a ordonat ca nava sa se intoarca direct acasa, relateaza defenseromania.ro. Cu USS Nimitz indreptandu-se spre casa si fara un alt portavion in Golful Persic, media americana considera ca la nivelul Departamentului Apararii exista opinii diferite cu privire la cat de serioasa este amenintarea venita din partea Iranului.Potrivit Navy Times, oficiali militari americani au informat sub protectia anonimatului ca serviciile secrete americane apreciaza ca Iranul ar putea sa planifice atacarea unor facilitati americane sau aliate din Irak sau din alta parte din Orientul Mijlociu.Presedintele Trump a recunoscut ca SUA sunt constiente de potentialele planuri ale Iranului de a ataca, mai ales in conditiile in care pe 3 ianuarie 2021 se implineste un an de la atacul aerian american in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani. Cu toate acestea, Trump a sprijinit incetarea misiunii portavionului si compensarea lipsei acestuia cu alte actiuni de descurajare in zona.In aceste conditii, pe 30 decembrie, SUA au raspuns acestor amenintari prin trimiterea a doua bombardiere B-52, care au zburat din SUA direct in Golful Persic, in semn de afisare a fortei si descurajare.Anterior, pe 26 decembrie, cel putin sase aeronave Boeing KC-135R Stratotanker au fost identificate in spatiul aerian din zona Golfului Persic si a fost inregistrata aparitia unei aeronave de cercetare si bruiaj electronic EC-130H Compass Call recunoscuta pentru faptul ca anunta inceperea atacurilor aeriene americane.Actiunile aeriene de descurajare survin constituirii unei grupari navale americane, pe 22 decembrie, care include submarinul nuclear american "USS Georgia ", crucisatoarele "USS Port Royal" si "USS Philippine Sea" si care patruleaza in zona coastelor iraniene.