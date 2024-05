De ce un soldat israelian valoreaza 1.027 de prizonieri palestinieni?

Intelegerea negociata pentru eliberarea soldatului israelian Gilad Shalit, aflat de peste cinci ani in mainile gruparii Hamas, a facut inconjurul lumii. Unul din cele mai interesante aspecte al intelegerii este "ce s-a dat" pentru Shalit: 1.027 de detinuti palestinieni din inchisorile israeliene. Cum se explica faptul ca un israelian "valoreaza" cat o mie de palestinieni, multi dintre ei condamnati pentru atacuri sangeroase impotriva cetatenilor israelieni?

Intelegerea care il priveste pe Gilad este o manifestare a contractului nescris intre statul Israel si cetatenii pe care ii recruteaza in armata, scrie Haaretz.

Comandantii armatei le spun clar noilor recruti ca "armata israeliana nu lasa soldatii raniti pe campul de bataie" si chiar daca sunt luati prizonieri, "statul si armata vor face tot posibilul pentru a-i aduce acasa" - aceste principii fac parte atat din cultura organizationala a armatei, cat si din cultura societatii israeliene.

Politicienii si soldatii implicati in negocierile de eliberare a prizonierilro sunt si ei priviti cu sustinere de publicul israelian. Conceptul "pidyon shevuyim" - rascumpararea captivilor - este foarte important in legea religioasa - halakha. Maimonides, cel mai mare dintre arbitri, a scris ca eliberarea captivilor precede pana si hranirea celor saraci, intrucat acestia dintai sunt in pericol existential.

Preceptul este atat de important incat evreii rostesc, de doua ori pe saptamana, o rugaciune pentru reintoarcerea celor captivi.

Israelul a facut, asadar, eforturi considerabile, de-a lungul existentei sale, pentru a-si aduce acasa cetatenii prizonieri. Pe timp de razboi, nimeni nu a fost uimit ca Israelul a platit scump viata soldatilor sai luati prizonieri - asta si pentru ca numarul prizonierilor luati de aramata israeliana a fost mereu mai mare decat soldatii israelieni capturati de cealalta parte. Spre exemplu, dupa razboiul din 1956, Israelul a returnat 5.500 de soldati egipteni pentru patru soldati israelieni, si exemplele pot continua.

Acest tip de aranjament, acceptat de intreaga societate, a inceput sa ia o turnura controversata cand Israelul a fost nevoit sa negocieze cu organizatiile teroriste pentru eliberarea soldatilor sai.

Rapirea soldatilor si civililor de catre organizatiile teroriste palestiniene si Hezbollah a pus guvernul de la Ierusalim in fata unei dileme noi: nu mai trebuiau dati la schimb soldati din armatele regulate, care stiu regulile jocului si carora li se aplica Conventiile de la Geneva. Acum sunt ceruti la schimb teroristi care au comis atacuri sangeroase. Si chiar si dupa ce s-a luat decizia eliberarii acestora in schimbul soldatilor israelieni, s-a mai ridicat o problema - numarul.

Asa a inceput o serie de greseli care au caracterizat felul in care guvernele israeliene s-au achitat de datoria de a aduce acasa soldatii captivi, culminand cu afacerea Shalit. Slabiciunea politicienilor, scrie sursa citata, care au dovedit ca nu pot face fata presiunii familiilor, fac calcule gresite, sunt victime ale competitiei si rivalitatilor dintre serviciile de informatii si nu pot gandi inovativ, a condus la aceasta panta descendenta la fundul careia se afla plata nerezonabil de mare pentru intoarcerea soldatilor in viata sau morti.

Numerele graiesc cel mai bine. La 1 ianuarie 1970, Shmuel Rosenwasser, paznic de noapte in Metullah, a fost rapit de Fatah. Schimbul a fost agreat abia peste 14 luni: pentru Rosenwasser, Israelul a eliberat un membru Fatah, Mahmoud Hijazi.

Pe 14 martie 1979, Avraham Amram, soldat capturat in Liban, a fost eliberat, in schimbul a 76 de membri ai Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei - dintre acestea, 20 aveau "sange pe maini", adica comisesera atacuri impotriva israelienilor.

La 22 mai 1985, a avut loc implementarea faimoasei "intelegeri Jibril": trei soldati israelieni, la schimb pentru 1.150 de teroristi returnati organizatiei fondate de Jibril, Organizatia pentru Eliberarea Palestinei. Aceasta intelegere a pavat calea unor negocieri in care numarul de teroristi dati la schimb pentru soldatii israelieni este neobisnuit de mare. A devenit un precedent pentru orice alta negociere si o incurajare pentru rapirea altor soldati israelieni. Principiul sacrosanct al rascumpararii captivilor s-a intors impotriva israelienilor.

