Maia Sandu cheama cetatenii Republicii Moldova la un nou protest, duminica. Parlamentul a votat mai multe legi pentru a limita atributiile presedintiei

Aceasta a criticat proiectele de lege votate joi in parlamentul de la Chisinau, in special cel ce prevede trecerea Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) al republicii din subordinea presedintelui tarii in subordinea parlamentului, si a declarat ca va depune contestatii in acest sens la Curtea Constitutionala, informeaza Agora.md."Un grup de infractori care nu respecta alegerea poporului. Cand Parlamentul se intoarce impotriva oamenilor, el trebuie dat jos. Duminica, iesim cu totii in Piata Marii Adunari Nationale, sa le spunem ce crede poporul. Ei au votat in cateva minte, la repezeala, proiecte peste proiecte. Socialistii si deputatii lui Sor au votat ca niste mitraliere, la comanda, lege dupa lege. Maine vom depune contestatie la Curtea Constitutionala. Vom cere anularea acestor legi anticonstitutionale. Acest parlament si acest guvern trebuie sa plece. Oamenii cer anticipate", a declarat Maia Sandu.Ea a adaugat ca nu va permite ca proiectul cu privire la trecerea SIS-ului in subordinea parlamentului sa ramana in vigoare: "Oamenii au spus ca vor un presedinte care sa lupte cu hotii. SIS nu este bagajul de mana a lui Dodon. SIS este un instrument care il ajuta pe presedinte sa-si indeplineasca mandatul. Nu le vom permite sa-si stearga toate urmele", a spus Maia Sandu.Joi, inainte de votul din parlament, Maia Sandu a indemnat ca cetatenii Republicii Moldova sa iasa la un protest in scuarul parlamentului. Peste 5.000 de persoane au participat la protest.Proiectul de lege prin care Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) al Republicii Moldova trece din subordinea presedintelui tarii in subordinea parlamentului a fost votat joi. Proiectul a fost sustinut de deputatii Partidului Socialistilor si cei ai Partidului Sor. Opozitia a anuntat ca va contesta votul la Curtea Constitutionala.Propus de Partidul Socialist, care il sustine pe presedintele inca in exercitiu, prorusul Igor Dodon , acest proiect de lege este considerat de opozitie o tentativa de a limita puterile presedintei alese Maia Sandu, a carei ceremonie de investitura este prevazuta sa aiba loc la sfarsitul lunii decembrie.