Motiune de cenzura impotriva guvernului Republicii Moldova

Cabinetul Chicu este acuzat ca "a esuat lamentabil" in gestionarea pandemiei si crizei economice. Potrivit semnatarilor, "orice zi in plus in care acest guvern este in functie inseamna mai putine sanse pentru rezolvarea crizei sanitare, economice si sociale in care se adanceste Republica Moldova". "Administrarea dezastruoasa a treburilor statului de catre acest guvern este cea mai evidenta in doua domenii-cheie: sanatate si economie", se spune in textul motiunii.Motiunea a fost semnata de 34 de deputati si ar urma sa fie examinata saptamana viitoare in plenul Parlamentului.In luna iulie Parlamentul Republicii Moldova a mai examinat o motiune de cenzura, insa aceasta nu a intrunit numarul necesar de voturi.Conform Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, motiunea de cenzura exprima retragerea increderii acordate guvernului la investitura. Aceasta poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul deputatilor alesi. Motiunea de cenzura se supune dezbaterii in prima zi de sedinta plenara a saptamanii urmatoare datei depunerii si se adopta cu votul majoritatii deputatilor alesi. In cazul in care motiunea de cenzura este respinsa, deputatii care au semnat-o nu pot initia in cadrul aceleiasi sesiuni o noua motiune pe acelasi motiv. In cazul adoptarii motiunii de cenzura, primul-ministru trebuie sa prezinte, in termen de cel mult trei zile, presedintelui Republicii Moldova demisia guvernului.