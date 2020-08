Serghei Lavrov: In Belarus se desfasoara o ''lupta pentru spatiul postsovietic''

''Nimic din ce se aude acum dinspre capitalele europene, mai ales tarile baltice, precum si Polonia si Parlamentul European nu este despre Alexandr Lukasenko, despre drepturile omului sau democratie. Este vorba numai despre geopolitica'', a spus Lavrov intr-o declaratie acordata postului rus de televiziune Rossiya-1.''Ne ingrijoreaza incercarea de a profita de dificultatile interne prin care trec Belarus, poporul belarus si liderii sai pentru a se amesteca (in afacerile interne). Si nu doar de a se amesteca, ci de a impune belarusilor ordinea pe care actorii externi o considera adecvata'', a adaugat seful diplomatiei ruse, apreciind ca ''ceea ce se intampla in Belarus este o problema interna a acestei tari''. ''Consideram ca trebuie facut tot ce este necesar pentru a crea conditiile care sa permita mentinerea situatiei in cadrul legal pentru a permite dialogul necesar'', a continuat Lavrov.Potrivit sefului diplomatiei ruse, Belarusul nu are nevoie de nicio mediere externa pentru a-si rezolva problemele. El si-a manifestat speranta ca ''datorita intelepciunii'' sale, poporul acestei tari ''nu se va lasa manevrat de cei care au nevoie de el doar pentru a domina acest spatiu geopolitic si a promova logica distructiva a alegerii intre Europa si Rusia '', amintind in acest sens de protestele din Ucraina , despre care a spus ca ''am vazut deja care a fost rezultatul''.Dar ''ceea ce am spus nu inseamna ca alegerile (prezidentiale din Belarus) au fost ideale'', a admis apoi Lavrov. ''Desigur ca nu. Exista multe marturii pentru aceasta. Este un lucru pe care-l recunosc autoritatile belaruse care incearca sa dialogheze cu cetatenii care protesteaza impotriva a ceea ce considera a fi o incalcare a drepturilor lor'', a indicat ministrul de externe rus.El considera ca autoritatile de la Minsk sunt dispuse la dialog si si-a exprimat speranta ca si manifestantii care protesteaza in fiecare zi de cand Lukalenko a castigat duminica trecuta alegerile prezidentiale cu 80% din voturi se vor aseza la masa tratativelor, dar i-a acuzat totodata pe acestia ca incita la violenta. ''Observam in imagini si pe retelele de socializare apeluri vadit provocatoare. Vedem cum incearca sa provoace agentii fortelor de ordine, adesea prin violenta impotriva lor'', a remarcat Lavrov.