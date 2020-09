OMS considera ''statistic irelevante'' cazurile de reinfectare cu COVID-19

"Dintre cele peste 26 de milioane de contagieri contabilizate in lume au fost raportate doar cateva cazuri de reinfectare, deocamdata putin relevante. In orice caz, continuam sa le studiem impreuna cu laboratoarele din diferite tari", a subliniat luni experta americana in cadrul unei conferinte de presa.Van Kerkhove a precizat ca pana acum s-a dovedit ca pacientii infectati cu noul coronavirus, inclusiv cei care nu prezinta simptome, au dezvoltat dupa una sau doua saptamani anticorpi care presupun o anumita imunizare in calea unor posibile reinfectari, desi nu se stie cat dureaza aceasta."Vedem rezultate incurajatoare si ca raspunsul (imunologic) dureaza mai multe luni, insa nu au trecut decat opt luni de la declansarea pandemiei si nu stim cat va putea dura", a recunoscut ea.In cazurile de reinfectare verificate, printre care si cel al unei paciente din Hong Kong ce calatorise in Spania cu putin timp inainte de a dezvolta pentru a doua oara infectia COVID-19, expertii investigheaza ce tip de anticorpi s-au format in organism dupa contractarea virusului prima data si dupa contractarea a doua oara, a precizat experta OMS.Intrebata despre masurile pe care trebuie sa le implementeze scolile pentru a garanta o reintoarcere in siguranta a elevilor, Van Kerkhove a precizat ca "fiecare scoala trebuie sa aiba un plan specific pentru a trata copiii ce prezinta boli respiratorii, febra sau COVID-19 si pentru a urmari persoanele cu care au intrat in contact"."Important este ca planurile sa fie cat mai clare posibil si sa se comunice cat mai bine cu parintii pentru ca acestia sa stie ceea ce trebuie sa faca si cand", a incheiat Van Kerkhove.