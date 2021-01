Rusia a inceput testele clinice pentru "Sputnik Light", un vaccin anti-Covid-19 administrat intr-o singura doza

Potrivit Centrului Gamaleia, 150 de voluntari participa la primele teste ale "Sputnik Light" in trei laboratoare din Moscova si Sankt Petersburg.Ministerul rus al Sanatatii a autorizat inceperea testelor pentru a determina siguranta si protectia imunologica a vaccinului, proces care se va incheia la sfarsitul lui 2021.Spre deosebire de "Sputnik V", care trebuie administrat in doua doze la interval de 21 de zile, "Sputnik Light" contine o singura doza.Directorul centrului Gamaleia, Aleksandr Gintsburg, a explicat ca siguranta vaccinului in doza unica este "demonstrata", dar ca trebuie inca studiata eficacitatea sa in randul persoanelor in varsta.