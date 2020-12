Cine este "Maniacul de pe Volga", suspectat de uciderea a 26 de femei. Autoritatile ruse anunta ca l-au prins pe ucigasul in serie

Comisia de ancheta a Rusiei a spus ca suspectul, un barbat de 38 de ani pe nume Radik Tagirov, a marturisit uciderea a 26 de femei in varsta, crime care au terorizat Rusia centrala intre 2011 si 2012. Crimele au fost raportate in mai multe orase din Rusia: Kazan, Samara, Toliatti, Ijevsk, Ufa, noteaza HotNews.ro Radik Tagirov a fost identificat folosinde dovezi ADN, urme de pantofi si alte dovezi de la locurile crimei, au spus anchetatorii.Tagirov intra in apartamentele femeilor in varsta dandu-se drept electrician sau instalator. El sugruma victimele, majoritatea avand peste 70 de ani, cu mainile goale sau cu obiecte din apropierea sa. Adesea, femeile era jefuite.