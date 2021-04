Asasinarea lui John F Kennedy, pe cale sa fie elucidata. Care este rolul presedintele Joe Biden in aflarea adevarului

Aproximativ 15.834 de documente legate de asasinare sunt in continuare in categoria "Top secret", potrivit Arhivelor Nationale americane. Acestea includ rapoarte despre evenimentul petrecut in urma cu 58 de ani, dosare ale ofiterilor CIA si investigatii realizate de catre anchetatorii din Congres in anii '70, scrie Just Security Calendarul legal a fost stabilit de o nota excutiva data de Donald Trump pe 26 octombrie 2017. Astfel, pe 26 aprilie 2021, Agentiile federale vor trebui sa anunte Arhivele Nationale despre planurile de eliberare ale documentelor istorice.Acestea din urma vor face o recomandare pana pe 26 septembrie cu privire la inregistrarile respective, iar presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va decide pe 26 octombrie , daca accepta sau nu raportul primit pentru desecretizare.Eliberarea acestor materiale este stabilita prin Actul JFK Records adoptat de Congres in octombrie 1992, ca raspuns la concluziile venite din filmul JFK a regizorului Oliver Stone, care au descris asasinarea fostului presedinte din anul 1963, ca fiind opera unor inalti oficiali ai CIA-ului si ai Pentagonului Alte 34.000 de documente unice au fost publicate, in sapte loturi, in 2017 si 2018. Dar mii de pagini au ramas clasificate, iar publicul larg nu poate afla adevarul despre tragicul eveniment de la Dallas.