Belarus: Solidaritate fara precedent a ambasadorilor din Romania, Lituania, Suedia, Cehia si Austria. S-au dus acasa la ultimul lider in libertate al Opozitiei pentru a impiedica arestarea sa

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. 🇸🇪 pic.twitter.com/b96Nafhlf6 - Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020

Apelul Svetlanei Aleksievici

Declaratia lui Aurescu

Alaturi de diplomati, in fata blocului in care traieste scriitoarea s-au strans si sute de cetateni.Svetlana Alexievici, laureata a Premiului Nobel pentru Literatura, este ultimul lider al opozitiei din Belarus care nu a fost arestat sau nu a plecat din tara."Am primit informatii ca persoane necunoscute suna la apartamentul Svetlanei Alexievici, probabil reprezentanti ai serviciilor secrete sau politiei", a declarat ambasadorul Lituaniei in Belarus, Andrius Pulokas."Asa ca am decis ca ea este sub amenintarea arestului si am mers acasa la ea. Svetlana nu vrea sa isi paraseasca tara", a mai adaugat diplomatul lituanian.Printre diplomatii europeni care au mers la apartamentul Svetlanei Alexievici se numara si ambasadorul Viorel Mosanu.Svetlana Aleksievici, laureata Nobel pentru literatura, a scris astazi pe retelele sociale un apel in care cerea solidaritate cu opozitia din Belarus si anunta ca persoane necunoscute ii suna la usa. Iata apelul integral, tradus de dramaturgul Bogdan Budes."N-a mai ramas nimeni dintre prietenii mei, tovarasi de idei, din Consiliul de Coordonare. Toti sint fie la inchisoare, fie au fost izgoniti din tara. Astazi l-au luat pe ultimul, pe Maxim Znak.Mai intai ne-au furat tara, acum ii rapesc pe cei mai buni dintre noi. Dar in locul celor smulsi dintre noi, vor veni altii, cu sutele. Acum nu s-a ridicat un consiliu de coordonare. S-a ridicat tara. Vreau sa repet ce am spus mereu. Nu am pregatit o lovitura de stat. Nu am vrut sa rupem tara in doua. Am vrut ca in societate sa inceapa dialogul. Lukasenko spune ca nu vorbeste cu strada - cu sutele de mii de oameni care ies in strada in fiecare duminica, in fiecare zi. Asta nu e strada. E poporul. Oamenii ies in strada cu copii mici, increzatori in victorie.Si mai vreau sa ma adresez intelighentiei ruse, cum i se zice dupa obiceiul vechi. De ce taceti? Auzim in sprijinul nostru doar citeva voci. De ce taceti cind vedeti cum e calcat in picioare un popor mic si mindru? Sintem, totusi, fratii vostri.Iar poporului meu vreau sa-i spun ca-l iubesc. Ca ma mindresc cu el.Uite, iar imi suna un necunoscut la usa..."Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu , a declarat miercuri ca "azi dimineata, ambasadorul nostru la Minsk, conform instructiunilor mele, a mers, alaturi de colegi ai sai din UE, sa o viziteze pe una dintre faimoasele reprezentate ale opozitiei - Svetlana Aleksievici, castigatoare a Premiului Nobel pentru Literatura, pentru a se asigura ca drepturile omului sunt respectate si cred ca trebuie sa continuam sa facem presiuni la adresa regimului, pentru a avea un dialog deschis cu opozitia si nu prin mijloace represive.Scriitoare si jurnalista, Svetlana Aleksievici, nascuta in Belarus, a primit premiul Nobel pentru Literatura in 2015. Opera sa documenteaza marturii ale adultilor care in vremea celui de-Al Doilea Razboi Mondial erau copii ("Ultimii martori"), ale soldatii sovietici din razboiul din Afganistan ("Soldatii de zinc"), ale femeilor ce au luptat in al Doilea Razboi Mondial ("Razboiul nu are chip de femeie") sau ale supravietuitorilor celei mai mari catastrofe nucleare din istorie ("Dezastrul de la Cernobil "). Este una din opozantele regimului de la Minsk.