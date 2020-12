Peste o mie de migranti au ramas fara adapost dupa ce tabara din Bosnia a fost distrusa de un incendiu

Miercuri, un incendiu a distrus tabara din Lipa in care se aflau circa 1.200 de persoane. Politia si oficiali ONU au declarat ca incendiul a fost probabil declansat de migrantii nemultumiti de inchiderea temporara a taberei, care urma sa aiba loc in aceeasi zi, si de nesiguranta privind viitoarea lor destinatie.Zeci de oameni si-au petrecut noaptea intr-un container de metal avariat de langa locul incendiului. Joi dimineata inca mai iesea fum de pe cateva portiuni de teren.Alti migranti au incercat sa ridice corturi de nailon si au dormit complet imbracati pe pamantul inghetat. Cei mai multi dintre ei au mers prin padure spre orasul Bihac, din apropierea granitei cu Croatia , ocolind zonele cu avertismente privind prezenta minelor ramase din timpul razboiului din Bosnia.Circa 10.000 de migranti din Asia, Orientul Mijlociu si Africa de Nord sunt blocati in Bosnia, dar ei spera sa ajunga in tari mai instarite din UE."Nu am putut sa dorm noaptea trecuta, pur si simplu am stat", a declarat Bylal din Pakistan , adaugand ca va astepta sa vada daca guvernul le va furniza un nou adapost.Tabara Lipa, care a fost deschisa in primavara ca adapost temporar pentru lunile de vara la 25 km distanta de Bihac, urma sa fie inchisa miercuri pentru a fi renovata pe timpul iernii. Dar autoritatile din Bosnia nu au reusit sa gaseasca un adapost alternativ pentru rezidenti.Guvernul central voia ca migrantii sa revina temporar in tabara Bira din Bihac, care a fost inchisa in octombrie, dar autoritatile locale nu au fost de acord, afirmand ca si alte zone ale Bosniei ar trebui sa suporte povara crizei migratiei."Va rugam deschideti tabara din Bira pentru ca toata lumea sa poata merge acolo, este foarte bine acolo", a spus Yasin, tot din Pakistan. "Aici este frig, nu putem sta aici, nu avem mancare, ne este foame", a adaugat el.Uniunea Europeana, care a sustinut Bosnia cu 60 de milioane de euro pentru a gestiona criza migratiei si a promis alte 25 de milioane, a cerut in mod repetat ca autoritatile de la Sarajevo sa gaseasca o alternativa la tabara Lipa care era inadecvata, avertizand ca exista o criza umanitara in desfasurare."Facem apel la autoritati sa se ridice deasupra consideratiilor politice si sa redeschida temporar centrul Bira din Bihac", a mentionat UE miercuri intr-un comunicat.Citeste si https://ziare.com/stiri/autoritati/principalele-restrictii-impuse-in-romania-in-perioada-craciunului-si-a-anului-nou-1652503