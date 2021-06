Orasul in care se prelungeste alerta de COVID-19, dupa o explozie de infectari. "Este clar ca inca nu a trecut pericolul"

Wellingtonul, care a trecut de miercuri la Nivelul de Alerta 2, va ramane la acest nivel pana marti."Este clar ca inca nu a trecut pericolul. Este nevoie de mai multe teste pentru a ne simti suficient de increzatori in a lua decizia de a cobori nivelul de alerta", a declarat Chris Hipkins, oficialul neo-zeelandez care coordoneaza strategia anti-COVID-19.La acest nivel de alerta in orasul Wellington se aplica regulile de distantare sociala, insa birourile, scolile si afacerile pot ramane deschise, conform Reuters. Noua Zeelanda a reintrodus sambata, pentru trei zile, necesitatea carantinarii persoanelor care intra in tara din Australia , invocand faptul ca sunt inregistrate prea multe cazuri si focare."Aceasta pauza de trei zile ne va oferi timpul necesar pentru a decide daca este nevoie sa impunem masuri suplimentare si ne va oferi timpul necesar pentru a intelege mai bine situatia din Australia", a mai declarat Hipkins.