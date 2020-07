Seful Parlamentului European conditioneaza planul de relansare economica de respectare a statului de drept

Negocieri prelungite

Discutiile au inceput la ora 17.00

Merkel si Macron, increzatori

Polonia si Ungaria au avertizat ca se vor opune prin veto oricarui demers de stabilire a unor astfel de conditionalitati."Parlamentul European si-a stabilit propriile prioritati si se asteapta ca ele sa fie indeplinite", a transmis Sassoli intr-o declaratie. "", avertizeaza David Sassoli, presedintele legislativului european, amintind ca orice acord la care ar ajunge liderii europeni va trebui apoi validat si de legislativul european.Liderii celor 27 de state membre au intrat luni in a patra zi consecutiva de negocieri asupra acestui pachet alcatuit dintr-un fond de redresare si din bugetul multianual pentru perioada 2021-2027.Europarlamentarii doresc de asemenea sa se puna capat sistemului de rabaturi prin care statele bogate ale UE obtin reduceri ale contributiilor lor la bugetul comunitar.Parlamentul European este in schimb de acord cu instituirea la nivelul UE a unor noi taxe cu ajutorul carora Comisia Europeana sa ramburseze sumele din fondul de redresare pe care le va imprumuta de pe pietele financiare, printre posibilele taxe evocate fiind impozitarea suplimentara a emisiilor de carbon si a plasticului nereciclabil.Liderii celor 27 de state membre reiau luni la ora 17:00 (ora Romaniei) discutiile asupra fondului de redresare si bugetului multianual. Comisia Europeana a propus ca fondul de redresare sa fie prevazut cu 750 de miliarde de euro, din care 500 de miliarde sa fie accesate de statele membre ca granturi nerambursabile si restul de 250 de miliarde ca imprumuturi, iar pentru bugetul multianual pentru urmatorii sapte ani propunerea executivului comunitar este 1.100 de miliarde de euro.Dar mai multe state austere (Austria, Olanda , Suedia si Danemarca) cer diminuarea acestor sume si cresterea ponderii imprumuturilor in raport cu granturile in fondul de redresare de care, conform criteriilor propuse de Comisie, urmeaza sa beneficieze mai ales statele din Sud (Italia, Spania), carora statele din Nord le reproseaza lipsa de rigoare bugetara.Pentru a atenua aceste divergente si a permite incheierea unui acord, presedintele Consiliului European, Charles Michel, este asteptat sa prezinte luni o noua propunere de compromis, dupa ce ultima sa propunere, prezentata sambata, prevedea reducerea cu 50 de miliarde de euro a granturilor din fondul de redresare si cresterea cu aceeasi suma a creditelor. Conform mai multor surse, el ar urma sa propuna luni scaderea granturilor pana la 390 de miliarde de euro (fata de 500 de miliarde cat a propus Comisia), suma cu care ar scadea granturile urmand sa se regaseasca in cresterea creditelor.Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron s-au aratat increzatori ca in a patra zi de negocieri se va ajunge la un compromis, admitand insa ca acesta este in continuare dificil."Noaptea trecuta, dupa lungi negocieri, am gasit un cadru pentru un posibil acord. Este un pas inainte si ne da speranta ca un acord poate fi obtinut astazi", a spus Merkel luni la pranz, potrivit AFP."Avem aici un spirit de compromis, au fost momente foarte tensionate si momente care fara indoiala vor fi in continuare foarte dificile", a afirmat la randul sau Emmanuel Macron. Vorbind despre propunerea de compromis asteptata din partea lui Charles Michel, presedintele francez a spus ca aceasta "trebuie sa mentina ambitia pentru marile noastre politici europene de viitor, mai ales politica climatica, suveranitatea europeana, sectorul digital sau tinerii si ambitia pentru planul de relansare".Pentru crearea fondului de redresare, statele membre trebuie sa depaseasca divergentele ce privesc sumele alocate planului, durata acestuia, raportul intre imprumuturi si subventii, criteriile de repartitie a acestora intre state, modalitatile de rambursare a sumelor din acest fond si problema conditionalitatii, respectiv reformele cerute in schimbul accesarii banilor. Comisia Europeana considera ca accesarea sumelor prevazute in fondul de redresare trebuie conditionata de reforme economice corelate in special cu agenda europeana privind mediul si digitalizarea.