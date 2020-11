Premierul Republicii Moldova, Ion Chicu: Este un scrutin care va arata lumii ce inseamna statul Republica Moldova

Seful executivului de la Chisinau a declarat, la iesirea de la vot, ca spera ca dupa acest scrutin "intelepciunea va triumfa" si "omenia va reveni acolo unde ii este locul", iar de luni "toti politicienii vor reveni in slujba poporului" si nu isi vor urmari "interesul lor personal"."Este un scrutin care va arata lumii ce inseamna statul Republica Moldova, daca moldovenii sunt in stare sa organizeze alegeri democratice si libere, asa cum a organizat si anterior. A fost multa, multa tensiune si manifestari din partea politicienilor nu chiar de apreciat in aceasta campanie, dar eu sper ca astazi poporul pune punct la aceasta campanie electorala. De maine vom avea presedinte ales de popor si vom avea posibilitatea sa continuam activitatile menite sa schimbe lucrurile spre bine in tara, sa putem ca stat sa asiguram oamenilor in varsta o viata decenta, sa putem achita pensiile si salariile, sa putem oferi tinerilor posibilitatea de a munci aici la noi in tara, sa putem aduce oamenii nostri de peste hotare acasa, care sunt cea mai mare valoare, sa ii aducem acasa, sa munceasca aici si, bineinteles, fiindca lumea si tara noastra parcurge o perioada foarte complicata, sper ca votul de astazi sa asigure tarii noastre posibilitatea sa trecem prin aceste provocari, acestei crize si sa tinem piept, asa cum am tinut pana acum, in linii mari. Sper foarte mult ca intelepciunea va triumfa, omenia va reveni acolo unde ii este locul si moldovenii vor finaliza acest proces asa cum ne dorim cu totii, iar de maine in tara sa fie pace, toti politicienii sa revina in slujba poporului, nu in interesul lor personal", a afirmat Chicu.Peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot din Republica Moldova sunt asteptati sa participe, duminica, la cel de-al doilea tur al alegerilor pentru functia de presedinte al tarii. Al doilea tur este organizat dupa ce niciunul dintre cei opt candidati la functia de presedinte al Republicii Moldova nu a intrunit 50 +1 din voturile valabil exprimate in primul tur. Astfel, in lupta pentru cea mai importanta functie politica de la Chisinau se afla candidatul Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, si actualul presedinte, Igor Dodon , care s-a inscris in cursa electorala ca independent, avand sustinerea Partidului Socialistilor din Republica Moldova. In primul tur, desfasurat pe 1 noiembrie, Maia Sandu a obtinut 36,16% din voturi, iar Igor Dodon 32,61%.