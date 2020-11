Protestatarii s-au adunat in marile orase din Belarus la 100 de zile de la declansarea miscarii de contestare

Miscarea de protest impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, la putere din 1994, rezista in pofida interventiilor brutale ale politiei, condamnate de Uniunea Europeana drept un abuz de autoritate.Dupa alegeri in Belarus au avut loc proteste in masa in fiecare weekend. Potrivit organizatiei belaruse pentru apararea drepturilor omului Viasna, cel putin 1.200 de persoane au fost arestate in timpul manifestatiei de duminica a opozitiei, dispersata aproape imediat de politie, care a facut uz de grenade asurzitoare si de gaze lacrimogene."Vreme de 100 de zile am avut sentimentul ca suntem poporul si liderii tarii noastre", a declarat lidera opozitiei Svetlana Tihanovskaia intr-un comunicat. "Stiu in mod sigur ca dupa aceste evenimente, poporul belarus nu va mai crede niciodata in Lukasenko. Chiar daca el se poate mentine la putere pentru alte cateva luni, va trai intr-o tara in care toti il urasc", a spus Tihanovskaia.Svetlana Tihanovskaia s-a clasat pe locul doi in alegerile din august, potrivit rezultatelor oficiale contestate. Ea s-a refugiat in tara vecina Lituania, membra a UE, la cateva zile dupa vot, in urma presiunilor din partea autoritatilor.Sustinatorii Svetlandei Tihanovskaia considera ca ea este adevarata castigatoare a alegerilor.De la inceputul miscarii de contestare impotriva lui Aleksandr Lukasenko, in varsta de 66 de ani si aflat la putere din 1994, mii de persoane au fost arestate, cel putin patru au murit si alte cateva zeci au denuntat torturi si violente in timpul detentiei.Sustinut de Moscova , Aleksandr Lukasenko refuza sa plece de la putere si nu a evocat decat vagi reforme constitutionale in incercarea de a calma protestele.