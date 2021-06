Autoritatile Genevei le ureaza lui Joe Biden si Vladimir Putin "negocieri fructuoase si constructive"

"La indicatiile autoritatilor confederale si cantonale, municipalitatea Genevei a indreptat toate resursele necesare pentru pregatirea intrevederii si asigurarea celor mai bune conditii pentru primirea delegatiilor", au subliniat autoritatile Genevei.Presedintele american Joe Biden s-a deplasat de saptamana trecuta in Europa, unde a participat la summiturile anuale ale G7 si NATO si urmeaza sa se intalneasca la 16 iunie, la vila 'La Grange' din Geneva, cu Putin, intr-o perioada de puternice tensiuni intre cele doua puteri rivale.Comunicatul consiliului executiv al orasului aminteste ca negocierile dintre Biden si Putin vor avea loc dupa 36 de ani de la alta intrevedere istorica ce a avut loc tot la Geneva: cea dintre liderul sovietic Mihail Gorbaciov si presedintele american Ronald Reagan. "Summitul (de atunci) de la Geneva a fost un pas important in procesul incalzirii relatiilor dintre cele doua tari", au subliniat autoritatile orasului elvetian.Presedintele american Joe Biden a sosit marti la Geneva, iar in seara aceleiasi zile va avea o intrevedere cu presedintele si cu ministrul de externe ai Elvetiei. Vladimir Putin este asteptat sa soseasca la Geneva miercuri.Discutiile cu Putin, ce vor viza Ucraina , Belarusul, soarta opozantului rus incarcerat Aleksei Navalnii, atacurile cibernetice, se anunta aspre si dificile, mai ales asupra ultimului punct.