Turcia a facut un nou pas catre aderarea la UE

Uniunea Europeana a deschis inca doua dintre cele 35 de capitole tematice care jaloneaza negocierile de aderare a Turciei la blocul european.

Cei 27 si ministrul turc de externe, Ali Babacan, au deschis marti doua capitole, privitoare la "dreptul societatilor" si "proprietatea intelectuala", relateaza AFP. Astfel, pana acum au fost deschise opt capitole de la inceperea negocierilor, in octombrie 2005, negocieri ce ar putea dura 10-15 ani.

Cei 27 au decis deja saptamana trecuta sa participe la deschiderea acestor capitole si, pentru prima data, fara opozitie din partea Frantei, care nu este de acord cu integrarea Turciei in Uniune.

De obicei, dezbaterile sunt foarte controversate in legatura cu viitorul european a acestui "cal de bataie" dintre Europa si Asia, considerat de unii "strategic", dar care ar fi prima mare tara musulmana din UE.

UE nu poate deschide prea multe capitole insa, deoarece 18 din totalul de 35 sunt inghetate: opt capitole au fost inghetate oficial in decembrie 2006, pentru ca Turcia a refuzat sa isi deschida porturile si aeroporturile pentru traficul cipriot grec, alte cinci sunt "direct legate" de o aderare si sunt blocate de Franta, iar alte cateva sunt blocate de Cipru sau de Comisia Europeana.

In aceste conditii, Turcia risca sa intampine inca un obstacol in calea catre aderarea la UE, in conditiile in care, in urmatoarele luni, Curtea Constitutionala turca va decide dizolvarea sau nu a partidului de guvernare AKP, acuzat de activitati "antilaicitate".

