Ucrainenii invinuiesc politicienii pentru conflictul gazelor cu Rusia

Ucrainenii vad in noul conflict cu Rusia privind livrarile de gaz cel mai recent exemplu de incompetenta in randul clasei politice, comenteaza.

Putini se tem ca decizia Rusiei de a suspenda livrarea de gaz catre Ucraina, in urma unui dezacord privind pretul, va antrena perturbari ale sistemului lor de incalzire, in conditiile in care temperatura variaza in jurul a minus 10 grade Celsius, informeaza Reuters.

Dar locuitorii din fostul stat sovietic, cu o populatie de 47 de milioane, si-au pierdut exuberanta si speranta generate in urma cu patru ani de Revolutia Portocalie, in urma careia au ajuns la putere presedintele Viktor Iuscenko si premierul Iulia Timosenko.

Opt ani de crestere economica a lasat loc la ceea ce se anunta a fi o recesiune accentuata, iar ucrainenii se confrunta in prezent cu reduceri salariale, cresterea ratei somajului si a inflatiei si deprecierea mondei nationale, grivna.

Iuscenko si Timosenko, cele doua simboluri ale revolutiei, se afla in conflict de ani de zile, pe masura ce criza economica a luat amploare. Multi analisti considera ca aceste dispute sunt doar manevre inainte de alegerile prezidentiale, la care vor participa, probabil, amandoi.

"In Italia i se spune Mafie, in America i se spune Cosa Nostra, iar in Ucraina Verhovna Rada (Parlamentul - n.red.)", spune Oleg Karlicik, un instalator in varsta de 35 de ani, in drum spre serviciu. "Este vorba doar de banditii de la Kremlin care se cearta, iau decizii, vorbesc cu banditii din strada Grusevska", a adaugat el, referindu-se la centrele puterii din Rusia si Ucraina. "Este problema lor. Oamenii normali stiu cum sa ajunga la un acord", considera el.

Izbucnirea in mod regulat a disputelor cu Rusia privind gazele, care au inceput dupa Revolutia Portocalie din 2004, sunt privite de unii drept dovezi de agresivitate a Mosovei fata de vecinul sau prooccidental, in timp ce altii sunt din ce in ce mai suspiciosi ca cineva, undeva, profita de aceasta situatie.

Si Ucraina, la fel ca Rusia, are o serie de oameni de afaceri miliardari, cunoscuti drept oligarhi, unii dintre ei actuali sau fosti parlamentari, ceea ce alimenteaza neincrederea populatiei in politicieni.

Luptele interne continue au dus la convocarea a doua scrutinuri legislative si la formarea a patru guverne dupa ce Iuscenko a fost investit in functie, la inceputul anului 2005. Aceste dispute au afectat eforturile Kievului de a adera la NATO si la UE si reforma economica.

"Politicienii nu muncesc deloc - nu au grija de economia noastra absolut deloc. In definitiv, gazul este baza economiei noastre", considera Larisa Andreieva, pensionara.

Putini ucraineni cred ca situatia se va schimba dupa alegerile prezidentiale, desi Iuscenko va pierde, potrivit asteptarilor, in conditiile in care popularitatea sa a scazut la sub 10%.

Populatia nu acuza exclusiv Rusia in conflictul gazelor, in pofida disputelor recente dintre Moscova si Kiev privond razboiul din Georgia si stationarea Flotei Marii Negre in portul Sevastopol din Crimeea. "Este vina Rusiei, dar este si vina noastra.

Rusia este un vecin foarte putenic, asa ca trebuie sa negociezi cu ea cu foarte mare atentie. Rusia dicteaza. Trebuie sa asculti", a spus un barbat, sub acoperirea anonimatului.

"Bineinteles ca insista sa platim - de ce sa ne hraneasca? Si poporul rus sufera", explica si Larisa.

