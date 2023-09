Un sef de stat socheaza din nou: Va voi scobi pieptul, voi lua otet si sare si va voi manca de vii!

Presedintele Filipine socheaza din nou cu o declaratie controversata. Acum, el a descris - mai mult decat explicit - cum ii va pedepsi pe teroristii care au pus la cale un atentat cu bomba.

"Vor plati. Cand va fi timpul, ii voi manca in fata oamenilor", a declarat Rodrigo Duterte, potrivit IMB Times.

Presedintele filipinez nu s-a oprit aici. "Va voi scobi pieptul, voi lua otet si sare si va voi manca de vii. Nu glumesc", a continuat el.

Declaratia socanta vine in contextul in care un atac terorist, in orasul natal al lui Duterte, s-a soldat cu 14 decese si 68 de persoane ranite.

Presedintele din Filipine a fost implicat recent intr-un urias scandal diplomatic, dupa ce l-a numit pe Barack Obama "fiu de catea".

Ads