Voronin pregateste un document ce va garanta neutralitatea Moldovei

Rusia este gata sa garanteze restabilirea integritatii teritoriale a Republicii Moldova prin semnarea unui document, cu conditia ca aceasta sa-si mentina neutralitatea si sa promita ca nu va adera la Alianta Nord-Atlantica, informeaza editia online a ziarului Ziua.

Un astfel de document, care sa stipuleze statutul de tara neutra pentru Republica Moldova, urmeaza sa fie semnat in curand atat de Moldova, cat si de Rusia, Ucraina, SUA, UE si OSCE, a anuntat Voronin, intr-un interviu aparut in editia de marti a cotidianului rus "Kommersant".

In viziunea liderului de la Chisinau, "Moldova va fi un stat unitar cu doua autonomii - Gagauzia si Transnistria".

"In ultima perioada a aparut necesitatea adoptarii unei declaratii privind recunoasterea neutralitatii permanente a Moldovei. Constitutia stipuleaza ca tara noastra este neutra, dar acum este de dorit ca acest statut sa fie fixat si intr-o declaratie prin care toti sa recunoasca neutralitatea. Acest document trebuie semnat de toate partile care participa la procesul de negocieri in formatul de 5 plus 2, cu exceptia Tiraspolului. Adica de Moldova, ca stat suveran, de Rusia, Ucraina, SUA, UE si OSCE" a declarat Voronin.

In opinia sa, statutul de neutralitate al Republicii Moldova nu risca sa afecteze integrarea europeana a tarii sale.

"Nimeni nu pune problema ca integrarea europeana trebuie sa treaca obligatoriu prin NATO. Noi lucram cu Alianta in cadrul programului de parteneriat, care nu prevede aderarea la aceasta structura" a explicat Voronin.

Potrivit liderului politic de la Chisinau, proiectul declaratiei privind neutralitatea Moldovei este in curs de pregatire si documentul ar urma sa fie semnat cat de curand.

Urmatorul pas va fi realizarea unei asa numite "foi de parcurs" pentru reglementarea transnistreana pe baza Legii privind statutul Transnistriei, adoptata de parlamentul de la Chisinau in iulie 2005 si care prevede o larga autonomie pentru regiunea din stanga Nistrului.

Voronin considera ca problema transnistreana va fi rezolvata in 2009, anul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. In acelasi timp, presedintele moldovean si-a exprimat speranta ca din viitorul legislativ de la Chisinau, rezultat in urma scrutinului de anul viitor, vor face parte si reprezentanti din Transnistria.

Moldova admite observatorii civilii dar nu admite militari

In acelasi interviu, Vladimir Voronin s-a pronuntat pentru o Moldova neutra si demilitarizata, fara prezenta unor trupe militare straine pe teritoriul tarii sale.

"Statutul de neutralitate trebuie sa fie respectat si nu trebuie sa existe pe teritoriul nostru trupe militare straine. Nu dorim sa schimbam fortele de mentinere a pacii cu altele. Noi admitem prezenta unor observatori civili, dar nu militari. Sarcinile de mentinere a pacii au fost indeplinite inca de acum cativa ani" a declarat presedintele moldovean.

El a adaugat ca pozitia Chisinaului este cunoscuta de Moscova, fara a se pronunta insa in mod clar asupra retragerii trupelor ruse din Transnistria.

Totodata, liderul comunist moldovean nu a exclus ca Moldova sa iasa din GUAM (Georgia, Ucraina, Azerbaidjan, Moldova), structura considerata de Moscova ca fiind antirusa.

Motivul principal invocat de Voronin in acest sens a fost recenta propunere de creare in cadrul organizatiei a unor forte proprii de mentinere a pacii, initiativa pe care Chisinaul o considera neoportuna.

In ultima perioada, atat in presa de la Chisinau, cat si in cea de la Moscova s-a vorbit despre existenta unui nou plan secret de reglementare a conflictului din Transnistria, care nu prevede nici modelul Moldovei unitare, asa cum doreste Chisinaul, dar nici o confederatie, cum ar prefera Tiraspolul, ci o constructie federativa.

Planul Kremlinului, scria presa moscovita, presupune o serie de conditii. Prima ar fi ca autoritatile de la Chisinau sa stipuleze statutul de tara neutra a Republicii Moldova nu doar in Constitutie, ci si intr-un document care sa fie semnat atat de Republica Moldova, cat si de SUA, UE si Rusia.

A doua conditie ar presupune mentinerea trupelor ruse in Transnistria, iar o ultima conditie a Moscovei ar avea in vedere garantarea proprietatilor rusesti din Transnistria.