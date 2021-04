Peste 80 de oameni, ucisi la un protest in Myanmar. "Este ca un genocid. Trag in orice umbra"

Evenimentul s-a produs in orasul Bago, din Myanmar , aflat la 90 de kilometri de Yangon.Trupurile victimelor au fost duse in complexul de pagode Zeyar Muni, care a fost izolat cu cordoane, potrivit martorilor si retelelor locale de media.AAPP si Myanmar Now au afirmat, sambata, ca 82 de persoane au fost ucise in timpul unui protest fata de puciul militar care a avut loc pe 1 februarie.Tirul a inceput vineri inainte de rasarit si a continuat pana dupa-amiaza, potrivit Myanmar Now."Este ca un genocid. Trag in orice umbra", a afirmat un organizator al protestului, Ye Htut.Multi locuitori din oras au fugit, potrivit presei.Un purtator de cuvint al juntei militare nu a putut fi contactat sambata.AAPP, care a tinut evidenta protestatarilor ucisi si arestati de fortele de securitate, anuntase anteripr ca 618 de oameni au murit de la puciul militar.Numarul este contestat de armata, care afirma ca a declansat puciul pentru ca alegerile din noiembrie anul trecut, cistigate de partidul lui Aung San Suu Kyi, au fost fraudate. Comisia electorala a respins aceasta afirmatie.Purtatorul de cuvant al juntei, generalul maior Zaw Min Tun, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca armata a numarat 248 de civili morti si 16 politisti decedati, afirmand ca fortele de securitate nu au fost folosite arme automate.