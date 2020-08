Ce s-a intamplat in avionul in care 16 pasageri s-au infectat cu COVID-19. Ceilalti 193 de calatori au ajuns in carantina: "A fost un liber la tot. Unii oameni au schimbat scaunele intre ei"

O pasagera a declarat pentru BBC ca avionul, care a decolat din Zante (insula greceasca Zakyntohs) cu destinatia Cardiff, era plin de "covidioti egoisti" care nu au purtat masca, in timp ce membrii echipajului s-au comportat ca niste "inepti care nu pareau a fi prea afectati de acest lucru"."Tipul de langa mine avea masca sub barbie. Nu doar ca nu i s-a atras atentia sa-si puna masca pe fata corect, dar a primit si o bautura gratis pe motiv ca se stia cu unul dintre membrii echipajului", a declarat Stephanie Whitfield, care s-a autoizolat la domiciliu impreuna cu sotul sau, dupa acest zbor."Mai multi pasageri si-au dat jos mastile si au inceput sa se plimbe pe culoar si sa vorbeasca unii cu altii. Imediat ce avionul a aterizat, pasagerii si-au scos cu totul mastile", a adaugat Whitfield.Aceasta mai sustine ca, pe durata zborului de trei ore si jumatate, a existat un singur moment in care stewardesa a rugat o femeie sa-si puna masca pe figura.Un alt pasager al zborului, Lee Evans, a descris scenele haotice de pe aeroportul din Zante. Acesta a declarat ca membrii personalului au luat telefoanele pasagerilor ca sa verifice permisele de imbarcare. "A fost un liber la tot sa urci in avion. Erau oameni care schimbau scaune intre ei", a declarat acesta pentru BBC.Reprezentantii companiei aeriene au declarat ca "siguranta pasagerilor reprezinta o prioritate" si s-au declarat "ingrijorati" de aceste acuzatii."Pilotii si insotitorii nostri de bord sunt antrenati la cele mai inalte standarde. Pasagerii sunt informati inaintea fiecarui zbor sa poarte in permanenta masca de protectie si ca nu au voie sa se plimbe pe culoar. Mastile pot fi scoase doar cand pasagerul mananca sau bea. In acest moment se desfasoara o ancheta interna, in conditiile in care aceste probleme nu ne-au fost raportate pana in prezent", au declarat reprezentantii companiei.Conform anchetei epidemiologice, sapte persoane din trei grupuri separate se afla, cel mai probabil, la originea infectiilor de la bordul aeronavei.