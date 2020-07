Cum a schimbat pandemia de coronavirus industria turismului din Europa: "Orasul este magnific asa cum este, fara turisti"

Cuvantul cheie: Diversificare

Sunt turisti, dar nu sunt hoteluri

Masuri anti- Airbnb

Oferta culturala din Amsterdam

In Barcelona , asociatiile comerciale prezic ca cel putin 15% din afaceri si unul din patru restaurante din centrul orasului se vor inchide permanent ca urmare a crizei sanitare, iar scenariile sunt la fel de sumbre si in alte destinatii turistice urbane, cu zeci de mii de locuri de munca in pericol de disparitie, scrie The Guardian In ciuda efectelor devastatoare ale pandemiei la care a fost supusa industria turismului la nivel mondial, primarii oraselor europene, academicienii si savantii sunt de parere ca situatia actuala ofera o oportunitate unica oraselor sa isi regandeasca modelul de afacere.Capitala Cehiei isi doreste "un tip diferit de vizitator", spune Barbora Hruba, care lucreaza la o agentie de turism din Praga.Xavier Marce, consilierul responsabil de turism al Barcelonei, a declarat: "Nu vreau mai multi turisti, vreau mai multi vizitatori." "Suntem un oras in criza si incercam sa facem ceva diferit", a spus Paola Mar, omologul sau din Venetia."Vrem sa avem o economie a vizitatorilor sustenabila, care sa nu dauneze conditiilor de trai ale orasului nostru", a declarat Heleen Jansen, responsabila de comunicarea la nivelul corporatiilor in cadrul amsterdam&parteners, o organizatie non-profit care consiliaza orasul Amsterdam despre pozitionarea pe piata.Potrivit lui Janet Sanz, viceprimarul Barcelonei, orasele care au devenit dependente de turism urmeaza principiul unei economii monoculturale, iar provocarea este acum de a diversifica.Barcelona, care are o populatie de 1,6 milioane de locuitori, a primit 30 de milioane de turisti in 2019, Venetia, care are 270.000 de rezidenti, a primit 25 de milioane de vizitatori, iar Amsterdam, cu o populatie de 873.000 de locuitori, a fost vizitata de 19 milioane de turisti.In Venetia, turismul de masa a fost considerat in ultimii ani o amenintare la adresa supravietuirii orasului, dar acum se vorbeste despre modul in care orasul va reusi sa supravietuiasca in lipsa turistilor.In timp ce turistii au inceput sa isi mai faca aparitia in oras odata cu relaxarea masurilor impotriva coronavirusului, multe hoteluri raman inchise, iar cele deschise sunt doar 30% ocupate."Detinatorii de proprietati care au fost inchiriate turistilor au semnat un acord cu consiliul si universitatile din Venetia pentru a inchiria studentilor", spune Paola Mar, consilierul responsabil de turism al Venetiei. "Este un semn bun.", a adaugat aceasta.O mare parte din antipatia venetienilor fata de turisti s-a concentrat asupra vaselor de croaziera uriase. Insa niciun oras nu are jurisdictie asupra portului si orice forma de control trebuie sa fie impusa de administratia centrala.Alte orase, inclusiv Amsterdam, Barcelona si Lisabona, au luat masuri pentru a stopa fenomenul Airbnb, care a crescut preturile chiriilor si a alungat rezidentii."Exista oameni care cred ca orasul este magnific asa cum este, fara turisti", a spus Xavier Marce, consilierul responsabil de turism al Barcelonei. "Dar s-ar putea sa-si schimbe punctul de vedere atunci cand statul nu le va mai plati 80% din salariu in septembrie, iar somajul va creste la 18%.""Nu ne dorim mai mult sau mai putin turism, dorim un turism mai bun, cu o distributie mai buna a turistilor in functie de sezon si de locatie. Continuam cu un plan de marketing agreat. ", este de parere Octavi Bono, directorul general pe turism al guvernului catalan.Xavier Marce spune ca problema este ca coasta catalana este plina de turisti care vor sa petreaca o zi in Barcelona, o problema cu care Parisul, Berlinul sau Amsterdamul nu se confrunta. Limitarea numarului de paturi din oras nu are niciun impact asupra calatorilor care vin doar pentru zi, arata el.In Amsterdam, Geerte Udo, directorul executiv al amsterdam&parteners, spune ca lucreaza la o "campanie privind redescoperirea ofertei culturale, a centrului vechi al orasului si a altor cartiere diferite, a antreprenorilor locali si a spatiului public. In acest fel, campania contribuie la reiinoirea relatiei rezidentilor cu orasul lor, cu mediul lor inconjurator si cu ei insisi. Se bazeaza pe scopul nostru de a-i seduce pe locuitorii orasului Amsterdam pentru a-si redescoperi orasul."Paola Mar este de parere ca turismul se va schimba in mod natural ca urmare a pandemiei."Turismul va fi complet diferit", crede Paola. "Nu toata lumea va calatori asa cum obisnuia sa o faca. Iar cei care calatoresc poate vor dori sa faca acest lucru intr-un mod mai calm, poate vor vedea mai putin, dar se vor bucura de experienta mai mult. "