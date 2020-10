Putin i-a transmis lui Macron ca orice amestec in afacerile interne din Belarus este "inacceptabil"

"Pozitia de principiu" a Rusiei este ca "toate incercarile de a interveni in treburile interne ale unui stat suveran si de a exercita presiuni asupra autoritatilor legitime sunt inacceptabile", a informat presedintia rusa.Conversatia telefonica dintre cei doi sefi de stat a avut loc dupa intalnirea de la Vilnius dintre presedintele francez si liderul opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia.In Belarus au loc proteste saptamanale din 9 august, data alegerilor prezidentiale controversate, al caror rezultat este contestat de opozitie.Emmanuel Macron urmareste o politica de dialog cu Rusia , pozitie care l-a pus uneori pe presedintele francez in contradictie cu aliatii din UE. Recent insa, Macron a schimbat aceasta politica, abordand linia mai dura a Germaniei, abordare care s-a vazut mai ales atunci cand ministerul francez de externe a descris otravirea opozantul rus Alexei Navalnii drept un "act criminal". In ceea ce priveste dosarul Belarus, presedintele Macron a promis ca va contribui la medierea crizei politice."Obiectivul este o tranzitie pasnica, eliberarea celor care sunt in inchisoare pentru opiniile lor politice si organizarea alegerilor intr-un cadru liber, sub supraveghere internationala", a declarat marti seful statului francez in Lituania, dupa intalnirea cu Svetlana Tihanovskaia.Opozanta din Belarus refugiata acum in Lituania urmeaza sa se adreseze deputatilor francezi pe 7 octombrie.Presedintele francez a incercat sa clarifice recent scopul dialogului pe care doreste ca UE sa il poarte cu Moscova . "Este ceea ce ne va permite sa construim o relatie (cu Rusia) mult mai stabila si mai protectiva", a declarat miercuri Emmanuel Macron in cadrul vizitei efectuate in Letonia.Presedintele Macron a reamintit ca relatia cu Rusia "a devenit mai dura ca urmare a conflictului ucrainean si a ocuparii Ucrainei". "Am aplicat sanctiuni care au avut un efect redus", a recunoscut seful statului francez, care si-a exprimat dorinta unei "forme de normalizare a relatiilor noastre cu Rusia pentru ca impartim acelasi spatiu, pentru ca vrem sa nu mai existe atacuri cibernetice, sa nu mai existe o destabilizare a democratiei noastre, precum si o reglementare a conflictelor regionale, a celui din Ucraina in primul rand".