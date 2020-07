Echipa de filmare "Mission Impossible" scutita de restrictiile de calatorie impuse de guvernul Norvegiei

Mai mult, guvernul nu le va impune acestora masuri de carantina la intrarea in tara, a anuntat vineri ministrul norvegian al Agriculturii si Alimentatiei, Olaug Bollestad, in cadrul unei conferinte de presa, relateaza agentiile internationale de presa.Tom Cruise si restul echipei de productie vor putea intra pe teritoriul tarii nordice in aceasta toamna pentru a filma cateva scene din cea de-a 7-a parte a acestei serii de mare succes, fara a fi nevoie sa se supuna masurilor de carantina impuse majoritatii calatorilor straini.Filmarile "vor avea loc in conditii sanitare stricte, iar membrii acestei productii vor pastra distanta unii de ceilalti in timpul sederii lor in Norvegia", a declarat ministrul Olaug Bollestad.Filmarile la noua productie, subventionate cu aproape 50 de milioane de coroane (4,67 milioane de euro) de Institutul Norvegian de Film, vor avea loc in nord-vestul Norvegiei, cunoscuta pentru fiordurile sale maiestuoase.Ministrul Bollestad si-a justificat decizia, subliniind importanta de a face cunoscute "natura, cultura si istoria" Norvegiei in intreaga lume, deja aduse in prim plan de cel de-al sasea film al francizei - "Mission Impossible: Fallout"