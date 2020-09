Fotografia in care o bunica din Romania isi tine nepotul in brate va fi daruita tuturor oaspetilor primiti in audienta de Papa Francisc

Fotografia, difuzata anul trecut de Vatican News si tiparita acum de LEV (Libreria Editrice Vaticana), o arata pe femeia batrana, cu un batic pe cap zambind, in timp ce-l tine in brate pe nepotul de cateva luni, imbracat intr-un costumas albastru. La trecerea prin multime a papamobilului, cu ocazia intalnirii cu tinerii si familiile in Piata Palatului Culturii din Iasi, in 2019, bunica l-a ridicat pe prunc dincolo de balustrade pentru a-l arata Papei Francisc, scrie Episcopia Romano-Catolica de Iasi Papa s-a emotionat in fata acestui moment, marturisind asta in discursul adresat tinerilor romani."Vreau sa va ramana spus (nu sa va povestesc) o experienta pe care am trait-o in timp ce intram in Piata. Era o femeie inaintata in varsta, destul de varstnica, o bunica. Avea in brate un nepotel de vreo doua luni mai mult sau mai putin, n-avea mai mult. Cand am trecut, mi l-a aratat. Suradea. Si suradea cu un suras de complicitate, ca si cum mi-ar fi spus "Priviti, acum pot visa!" M-am emotionat pe moment si n-am avut curajul sa merg si s-o aduc aici, in fata. De aceea va istorisesc. Bunicii viseaza atunci cand merg inainte, gratie nepotilor care au curaj atunci cand isi iau radacini de la bunici", a spus Papa Francisc, la Iasi.Toate aceste cuvinte sunt inscrise pe spatele cartii postale ce ar urma sa ajung la oaspetii primiti in audienta.Citeste si: