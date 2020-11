Frauda istorica in Statele Unite: Sute de milioane de dolari, ajutoare din fonduri publice, au fost deturnate catre puscariasi

Anchetatori alertati asupra unor cereri de ajutoare pentru somaj ilegale depuse din inchisori pentru a accede la fonduri deblocate in timpul pandemiei au descoperit zeci de mii de astfel de cereri facute in numele unor detinuti, a afirmat procuroarea comitatului Sacramento, Anne Marie Schubert, in timpul unei conferinte de presa."Sute de milioane de dolari - aceasta ar putea depasi chiar miliardul de dolari - au fost deja platiti (...). Ar putea fi una dintre cele mai mari deturnari de fonduri publice din istoria Californiei", a subliniat Schubert.Cifra confirmata denu este decat varful aisbergului, existand posibilitatea ca suma reala sa fie mult mai mare.Peste 420.000 de dolari au fost platiti unui numar de circa 130 de detinuti din culoarul mortii, printre care ucigasul in serie Wayne Ford Scott Peterson, declarat vinovat pentru uciderea sotiei sale insarcinate, a primit de asemenea astfel de ajutoare."Sincer, detinutii isi bat joc de noi", a spus Anne Marie Schubert.In multe dintre cereri au fost folosite numele, adresele si numerele de asigurare sociala reale ale detinutilor pentru a putea obtine carduri trimise unor gospodarii in California si in alte state, in cadrul ajutoarelor acordate somerilor, decise in contextul pandemiei.Frauda a fost posibila pentru ca, spre deosebire de alte state, California nu a confruntat listele de detinuti cu cele de solicitanti de ajutoare de somaj depuse pentru pierderea de venituri in contextul masurilor de izolare luate pentru a stavili pandemia, potrivit procuroarei.Un grup de lucru nou-format a facut o comparatie partiala a listelor in ultimele saptamani si a descoperit ca plati au fost facute catre "hoti, persoane care au abuzat copii, traficanti de fiinte umane si alti criminali violenti din inchisori".O dovada a disfunctionalitatilor din sistem este aceea ca unele cereri au fost facute sub nume false precum "John Doe" (echivalent cu "Domnul X").Guvernatorul statului California, Gavin Newsom, a calificat afacerea ca fiind "absolut inacceptabila" si a promis "resurse cate vor fi posibile pentru a ancheta asupra acestui caz si a-l rezolva rapid".