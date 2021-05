Imobilul care gazduia postul Al-Jazeera si birourile agentiei americane de informatii AP din Gaza, pulverizat de un atac anuntat de armata israeliana VIDEO

Imobilul de 13 etaje, vizat de aviatia israeliana, si care tocmai fusese evacuat de echipele postului de informatii Al-Jazeera si ale agentiei de presa americana Associated Press (AP), s-a prabusit, au constatat jurnalistii de la AFP."Am alergat pe scari de la etajul 11 si privim acum cladirea de departe, rugandu-ne ca armata sa se retraga", a scris pe Twitter cu putin inainte de raid Fares Akram, corespondent al AP in Gaza.Aviatia israeliana a distrus deja joi un turn de peste zece etaje care adapostea birourile canalului palestinian Al-Aqsa, infiintat acum cativa ani de Hamas."Este un lucru teribil, foarte trist, sa tintesti biroul Al-Jazeera si redactiile", a declarat pentru AFP Wael Aldahdouh, directorul postului din Qatar la fata locului.Intr-un comunicat, fortele israeliene au confirmat atacul asupra imobilului care gazduia "entitati apartinand serviciilor de informatii ale organizatiei teroriste Hamas".In ciuda intensificarii eforturilor diplomatice pentru a incerca sa puna capat luptelor, fortele aeriene israeliene au lovit mai multe locuri din enclava, in noaptea de vineri spre sambata, in timp ce 300 de rachete au fost lansate din nou din Gaza in directia Israel , potrivit armatei.Ultimul bilant al autoritatilor palestiniene anunta vineri 126 de morti, dintre care 31 de copii si 950 de raniti in urma bombardamentelor israeliene in Fasia Gaza de luni.Mai mult de 2.000 de rachete au fost lansate pe teritoriul israelian de luni, ucigand 10 persoane, dintre care un copil si un soldat, si ranind 560 de oameni.Un israelian in varsta de 50 de ani, la volanul masinii sale, a fost ucis de tiruri de rachete lansate catre Tel Aviv, au indicat Politia si serviciile de interventie israeliene.