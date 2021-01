VIDEO Lady Gaga si Jennifer Lopez, mesaje de sustinere inaintea ceremoniei de inaugurare a mandatului lui Biden, la care sunt invitate sa cante

Lady Gaga a publicat marti seara, pe Instagram, o fotografie in care apare in Capitoliu, alaturi de textul: "Ma rog ca maine (miercuri, n.r.) sa fie o zi de pace pentru toti americanii. O zi de iubire, si nu de ura. O zi pentru acceptare, si nu teama. O zi pentru a visa despre viitoarea noastra bucurie ca tara. Un vis care nu este violent, un vis care aduce siguranta sufletelor noastre. Cu dragoste, de la Capitoliu".Jennifer Lopez a publicat mai multe imagini, intre care una alaturi de soldati din Garda Nationala, in dreptul careia a scris: "Ce onoare sa petrec cateva momente cu acesti barbati puternici si aceste femei puternice. Va multumesc pentru serviciul si sacrificiul vostru. Va cinstesc astazi si in fiecare zi. Maine voi canta pentru voi si pentru toti americanii".Ulterior, cantareata a publicat si o fotografie in care apare impreuna cu echipa ei pe treptele Capitoliului.Celor doua, pe scena evenimentului de la Washington DC, li se va alatura cantaretul country Garth Brooks, care la conferinta de presa sustinuta luni a indemnat la unitate.Republican declarat, Brooks a spus: "Aceasta nu este o declaratie politica. Este o declaratie de unitate. Sunt incantat, emotionat - toate lucrurile bune, pentru ca este vorba despre istorie si este o onoare sa pot sluji".Ceremonia de investire a lui Joe Biden in functia de presedinte si a Kamalei Harris in functia de vicepresedinte va cuprinde transmisiuni gazduite de actorul Tom Hanks, cu reprezentatii Bruce Springsteen, John Legend, Foo Fighters, Jon Bon Jovi , Justin Timberlake si Demi Lovato.Citeste si: Ancheta penala si administrativa in cazul profesorului din Neamt, care a cerut poze nud unei eleve