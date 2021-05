Manifestari de amploare in Bruxelles impotriva restrictiilor: "Nu exista corona(virus). Este doar o gripa!"

Belgia a inceput sa relaxeze restrictiile

Manifestantii s-au adunat intr-un parc si s-au indreptat apoi , sambata, catre piata in care se afla birourile UE, inclusiv sediul Comisiei Eurpene (CE).Politia belgiana a interzis accesul in piata, instaland sarma ghimpata, iar un cordon de 40 de agenti in tinuta antirevolta a impiedicat manifestanti sa se apropie.Manifestatia s-a dispersat pasnic dupa aproximativ patru ore. "Nu exista corona (virus). Este doar o gripa", a declarat AFP Miriam, o manifestanta in varsta de 48 de ani, care nu si-a spus si numele.La fel ca multe persoane care se aflau in multime, ea este originara din Olanda vecina. " Belgia traverseaza o perioada dificila si sunt aici pentru copiii mei", a declarat ea.Sase barbati, care purtau tinuta de camuflaj si bereta , au refuzat sa stea de vorba cu jurnalisti.O manifestanta, o belgiana in varsrta de 20 de ani, care a refuzat sa-si spuna numele, a declarat despre echipamentul politiei antirevolta ca "este razboiul pe care-l vor ei. Uitati-va la noi si priviti-i si pe ei", a declarat ea aratandu-si hainele de vara.Belgia a inceput sa relaxeze restrictiile aflate in vigoare de sapte luni, dupa o accelerare a ritmului vaccinarii, iar contaminarile si spitalizarile scad usor.Insa purtarea mastii de protectie este in continuare obligatorie - inclusiv in interior. Terasele si restaurantele s-au deschis, insa numarul persoanelor care se pot aduna atat afara, cat si inauntru este limitat.