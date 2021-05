Autoritatile de la Londra au anuntat ca peste 50 de milioane de vaccinuri au fost administrate in Anglia

Today over 50 million COVID-19 vaccines have been delivered in England.



One of the biggest & most important national efforts in our history.



Thank you to the whole team who have made this happen. pic.twitter.com/L8PeJIrBnf- Matt Hancock (@MattHancock) May 22, 2021

El a apreciat acest lucru ca fiind "unul dintre cele mai mari si mai importante eforturi nationale din istoria noastra".Conform datelor NHS Anglia, 31.546.846 au reprezentat prima doza, iar alte 18.699.556 cea de-a doua.Totalul este de 50.242.402, existand o crestere de 563.468 in ziua precedenta.Conform BBC, ultimele cifre din Scotia arata ca 3.096.341 de persoane au primit prima doza, iar 1.799.956 au primit a doua doza.Un total de 2.069.689 de persoane din Tara Galilor au primit o prima doza - iar 969.682 de persoane cea de-a doua doza.In Irlanda de Nord cifrele sunt 1.011.836 si respectiv 592.965. Doar 15 persoane dintre cele 60.000 care au participat la reuniuni in masa organizate fara distantare sociala si fara masti sanitare in Marea Britanie in cadrul unor evenimente-pilot au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de AFP.Pentru a putea sa autorizeze din nou in vara acestui an evenimente de masa in urma scaderii numarului de infectari, guvernul condus de Boris Johnson a permis organizarea in luna mai a noua mari evenimente cu masuri anti-COVID-19 relaxate.Trei meciuri de fotbal pe stadionul Wembley (21.000 de persoane), gala Brit Awards la O2 Arena (4.000 de persoane), finala cupei mondiale de biliard si mai multe evenimente la Liverpool - inclusiv o petrecere rave cu 3.000 de participanti, precum si un festival muzical - au fost incluse in cadrul acestor evenimente-pilot.Toti participantii au trebuit sa prezinte rezultate negative la teste COVID-19 realizate cu cel mult 24 de ore inaintea acelor evenimente, iar unele dintre ele nu impuneau nici norme de distantare sociala, nici obligativitatea de purtare a mastii sanitare.