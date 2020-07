Mexic: A treia tara cea mai indoliata din cauza pandemiei de coronavirus

Mexicul devanseaza astfel cu o victima Regatul Unit, care numara joi 45.999 de decese. Primele doua tari cele mai indoliate din cauza Covid-19 raman Statele Unite, cu 151.496 de morti, si Brazilia , cu 90.134 de morti, potrivit acestui bilant.Cu toate acestea, mortalitatea cauzata de coronavirus raportata la populatia totala ramane mai crescuta in Regatul Unit decat in Mexic , cu 677,59 de decese la un milion de locuitori in Regatul Unit, fata de 351,82 la un miliona in Mexic.In ultimele 24 de ore, Mexicul a inregistrat 639 de noi decese din cauza coronavirusului iar numarul de cazuri confirmate de contaminare a atins joi 416.179, in crestere cu 7.730 fata de miercuri, potrivit autoritatilor.