Mii de medici rezidenti din Coreea de Sud, protest fata de planul guvernului de a creste numarul studentilor la medicina

Circa 70% din cei 16.000 de membri al Asociatiei rezidentilor in medicina din Coreea (KIRA) s-au alaturat protestului, care potrivit Yonhap nu a creat perturbari majore deoarece spitalele au mobilizat lucratori sanitari alternativi. Asociatia medicala coreeana KMA, reprezentand 130.000 de medici, a anuntat o greva generala pentru vinerea viitoare.Protestatarii contesta planul guvernului de la Seul de a creste numarul studentilor la medicina la aproape 3.500 de la 3.000 in prezent in urmatorii 10 ani, in ideea de a pregati mai bine tara in eventualitatea unei noi crize sanitare. Rezidentii sustin in schimb ca din fondurile alocate in acest scop ar trebui mai curand majorate salariile medicilor, ceea ce i-ar incuraja sa se mute in zone rurale, unde este nevoie de mai multi doctori. Medicii mai spun si ca guvernul trebuie sa discute in prealabil masurile preconizate cu cei vizati.Manifestantii, care purtau echipament de protectie, au arborat pancarte cu mesaje ca "Rezidentii nu sunt sclavi" si "Rezidentii sunt viitorul Coreei de Sud". Protestul a fost unul tacut, scandarile fiind interzise de organizatori pentru a evita propagarea virusului, a asigurat KIRA.Asociatia a subliniat ca "medicii tineri sunt platiti cu salariul minim si lucreaza 80 de ore pe saptamana, dublu fata de cat stipuleaza legea muncii", mentionand ca pregatirea unui medic costa pana la 300 de milioane de woni (253.000 de dolari), ceea ce ar insemna ca programul anuntat de guvern ar costa peste o mie de miliarde de woni.