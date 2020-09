Israel: Modelul Bar Refaeli a inceput munca in folosul comunitatii la un centru pentru persoane cu dizabilitati

Un purtator de cuvant al Autoritatii pentru penitenciare a confirmat ca vedeta a inceput perioada de munca in folosul comunitatii la care Curtea de Magistratura din Tel Aviv a condamnat-o in urma cu opt zile, urmand ca modelul sa lucreze la centrul respectiv cinci zile pe saptamana.Mama ei, Tzipi, a ajuns in zori la singura inchisoare de femei din tara, Neveh Tirza, aflata la sud-est de Tel Aviv, pentru a-si ispasi propria pedeapsa, de 16 luni de inchisoare.In cadrul unui acord cu Procuratura israeliana, Bar si Tzipi Refaeli trebuie, de asemenea, sa plateasca o amenda de 2,5 milioane de shekeli (730.000 de dolari), conform unei stenograme a verdictului instantei.Ambele femei au fost condamnate la sfarsitul lunii iulie.Bar Refaeli nu a raportat venituri de milioane de dolari obtinute in perioada 2009 - 2012.Modelul in varsta de 35 de ani a declarat ca nu a locuit predominant in Israel in acei ani, insa instanta a constatat altfel. Mama ei a inregistrat in mod fals apartamentele fiicei sale sub nume diferite.Bar Refaeli a devenit celebra in 2007, fiind primul model israelian care a aparut pe coperta revistei Sports Illustrated. Ea este cunoscuta si pentru relatia cu actorul american Leonardo DiCaprio. Cei doi s-au despartit in 2011.Supermodelul a gazduit concursul Eurovision din 2019, organizat la Tel Aviv.Fundatia Alin Beit Noam, care administreaza centrul la care Bar Refaeli va efectua munca in folosul comunitatii, ajuta adultii cu dizabilitati fizice si intelectuale severe.