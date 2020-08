Nemtii au iesit in strada in semn de protest fata de restrictiile antiepidemice

Liderii acestui protest au sustinut ca restrictiile antiepidemice instituite de guvernul de la Berlin ar incalca mai multe articole ale Constitutiei Germaniei. Cum participantii la aceasta manifestatie nu purtau masti, dupa o ora si jumatate de la inceperea ei politia le-a cerut organizatorilor sa puna capat protestului, intrucat erau incalcate regulile instituite pentru astfel de actiuni.Un mic numar de persoane au format o contramanifestatie, imbracati in negru si purtand steagul miscarii radicale de stanga Antifa.In acelasi timp, in orasul Magdeburg, din estul Germaniei, circa 250 de persoane s-au adunat la un protest de asemenea impotriva restrictiilor antiepidemice.In paralel cu acest protest s-a desfasurat un mars pentru ''solidaritate in Magdeburg'', care a insistat asupra diviziunilor sociale. Co-organizatoarea acestui mars, Franka Kretschmer, a admis totusi ca, in pofida efectelor economice ale restrictiilor, oamenii sunt indreptatiti sa se teama de coronavirus.