Peste 60 de artisti de opera ai Teatrului National din Praga au fost plasati in carantina

"Spectatorii nostri stiu ca astfel de lucruri se intampla (...) si ca trebuie facute schimbari in program", a declarat el pentru postul Radiozurnal."Am reusit sa convenim cu autoritatea sanitara scurtarea perioadei (14 zile) de carantina, cand testele vor iesi negative", a precizat el.In urma situatiei create, a fost scoasa din program opera "Libuse", a compozitorului ceh Bedrich Smetana, care va fi inlocuita cu o selectie de arii din opere cehesti cunoscute, precum "Rusalka", de Antonin Dvorak, si "Jenufa", de Leos Janacek.Ansamblul de opera se va orienta, de asemenea, catre artistii altor scene.Praga a inregistrat in august cea mai mare reizbucnire a cazurilor de coronavirus din Cehia , capitala tarii fiind declarata "zona portocoalie", pe locul al doilea ca risc de infectare pe o scara cu trei nivele.Potrivit acestui sistem tip "semafor", Praga este singura localitate din tara unde exista in prezent risc de contagiere.Teatrul National a fost nevoit sa suspende 400 de reprezentatii dupa aparitia pandemiei, intre martie si 2 iulie, fapt care a cauzat pierderi de incasari de aproape 5 milioane de euro, in timp ce pierderile pentru intregul an 2020 sunt estimate la 7,2 milioane de euro.