Incident socant in Brazilia: O piscina s-a prabusit, prin plafon, peste parcarea subterana a unui bloc VIDEO

Scenele au fost surprinse intr-un oras din estul tarii, Vila Velha, din statul Espirito Santo. Chiriasii au raportat miros puternic de gaz care venea de la piscina incalzita, inaintea incidentului.Pilonii de sustinere au cedat sub greutatea uriasa, iar podeaua piscinei a cazut cu totul in parcare.Din fericire, nimeni nu a fost ranit si nici masinile din parcare nu au fost avariate.Cei 270 de locatari ai blocului au fost totusi evacuati din cladire si cazati la un hotel, iar autoritatile au verificat structura de rezistenta a intregului imobil.Piscina a fost inchisa pentru cel putin trei luni, in 2020, din cauza unei scurgeri.