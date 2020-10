Refugiatul cecen rus care l-a decapitat pe Samuel Paty se afla in contact cu un jihadist rusofon din Siria

IDLEB, ULTIMUL BASTION JIHADIST

INCULPARI CU PRIVIRE LA "COMPLICITATE LA ASASINAT TERORIST"

Ziarul Le Parisien scrie ca aceasta persoana a fost localizata cu ajutorul adresei sale de IP si s-ar afla la Idleb - o zona instabila aflata pe mana jihadistilor.Abdoullakh Anzorov a postat vineri pe retele de socializare un mesaj audio - intr-o rusa ezitanta -, dupa ce a postat o fotografie a profesorului de istorie-geografie decapitat la Conflans-Saint-Honorine, in Yvelines, in regiunea pariziana.In acest mesaj - punctat de epitete coranice - care a fost autentificat de catre anchetatori, atacatorul isi pierde rasuflarea.El spune ca "l-a razbunat pe profet" si il acuza pe Samuel Paty ca "l-a aratat in modul insultator"."Frati, rugati-va ca Allah sa ma accepte ca martir", declara el, potrivit unei traduceri AFP.Acest mesaj a fost preluat intr-o inregistrare video difuzata pe Instagram.In inregistrare apar doua mesaje postate pe Twitter de catre atacator - unul consta in fotografia victimei - in care acesta recunoaste ca l-a ucis pe Samuel Paty.Inregistrarea contine de asemenea doua cuvinte in rusa care trimit la organizatia Statul Islamic (SI).Ancheta a relevat o radicalizare rapida a lui Abdullakh Anzorov.Provincia Idleb este considerata ultimul mare bastion jihadist si rebel din nord-vestul Siriei. Ea se afla sub controlul jihadistilor din cadrul Hayat Tahrir al-sham (HTS), fosta aripa siriana a Al-Qaida.Insa in aceste teritorii se afla o nebuloasa de grupuscule jihadiste, care lupta uneori intre ele, dar si celule clandestine ale Statului Islamic, "vanate" de HTS.Mii de straini se afla in aceste regiuni - inclusiv francezi, britanici si ceceni - care s-au instalat aici de-a lungul anilor, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR)."Cecenii care sunt prezenti la Idleb au propriile factiuni independente, dar care sunt aliate cu Tahrir al-Sham", declara directorul SOHR Rami Abdel Rahman."Ei se afla la Idleb, dar si in nord-estul regiunii vecine, Lattakia", a precizat el.Tatal unei eleve, Brahim Chnina, si islamistul radical Abdelhakim Sefrioui au fost inculpati in noaptea de miercuri spre joi cu privire la "complicitate la asasinat terorist", in ancheta cu privire la decapitarea profesorului Samuel Paty, a anuntat Parchetul National francez Antiterorist (PNAT).Doi prieteni ai atacatorului - Naim B. si Azim E. - au fost inculpati de aceeasi acuzatie.Un al treilea apropiat al acestuia - Yussu C. - este anchetat cu privire la "asociere de raufacatori terorista in vederea comiterii unor infractiuni privind persoane".Toti au fost plasati in detentie provizorie - cu exceptia lui Brahim Chnina -, care a fost incercerat in asteptarea unei dezbateri cu privire la aceasta problema.Brahim Chnina, tatal unei eleve, a indemnat la mobilizare impotriva lui Samuel Paty, in urma unui curs despre caricaturile profetului Mahomed din saptamanalul satiric Charlie Hebdo , la care, afirma el, a asistat si fiica sa.Eleva, in clasa a patra, facea parte din clasa la care Paty a sustinut cursul despre libertatea de exprimare la 6 octombrie, insa era absenta in acea zi, potrivit unei surse apropiate dosarului.El a difuzat la 12 octombrie, pe YouTube, o nou inregistrare video in care il ia drept tinta pe profesor, in care apare impreuna cu activistul islamist Abdelhakim Sefrioui.Cei doi se aflau in arest prevenitv in aceasta ancheta in lupta impotriva terorismului, alaturi de alte 14 persoane, inclusiv cinci elevi.Cei doi elevi in varsta de 14 si 15 ani - acuzati ca i l-au aratat, in schimbul unor sume de bani, pe Samuel Paty atacatorului - au fost inculpati de "complicitate" si plasati miercuri sub control judiciar, potrivit unei surse judiciare.PNAT a cerut ca cel putin unul dintre elevi sa fie plasat in detentie, insa judecatorii de instructie i-au inculpat de "complicitate de asasinat in legatura cu o intreprindere terorista".Abdoullakh Anzorov le-ar fi platit 300-350 de euro in schimbul informatiilor. El ar fi obtinut o descriere fizica a profesorului.Refugiatul rus de origine cecena, in varsta de 18 ani, ar fi comunicat - sub pseudonimu Al_Ansar_270 - in limba rusa, in perioada 12-14 septembrie, pe reteaua de socializare Instagram, cu un navigator care folosea pseudonimul 12.7X108, potrivit Le Parisien, care citeaza elemente de investigatie din cadrul anchetei Subdirectiei antiteroriste (SDAT) si Directiei Generale a Securitatii Interne (DGSI).Adresa IP a acestui 12.7X108 se afla in Siria, in regiunea Idleb.In aceste discutii, Anzorov ar fi pus intrebari teologice cu privire la islam si s-ar fi informat despre "hijra" sa - adica emigrarea intr-o tara musulmana.Abdoullakh Anzorov - care si-ar fi pus ca imagine de fundal pe smartphone un steag al Statului Islamic - nu-si ascundea, de altfel, radicalizarea, potrivit parintilor sai, audiati in arest preventiv.El ar fi fost mai asiduu in rugaciunile sale de vinerea, s-ar fi uitat la predici ale unor imami straini "radicali", ar fi incetat sa mai consume alcool, sa asculte muzica si refuza orice contact cu femei.Anzorov a ramas insa sub "radarele" autoritatilor franceze. El nu era nici supravegheat si nici nu avea o fisa de radicalizare (fisa S).