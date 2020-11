Statuie uriasa din aur, ridicata in cinstea cainelui preferat al presedintelui Turkmenistanului

Meanwhile, Turkmenistan's president Gurbanguly Berdymukhamedov has just unveiled a gisnt statue of his favorite dog pic.twitter.com/NSlIlXbAoH - Piotr Zalewski (@p_zalewski) November 12, 2020

Presa locala a scris ca statuia arata "mandria si increderea" rasei. Soclul statuii este inconjurat de ecrane care difuzeaza clipuri video in care apar caini Alabay.Rasa de caini Alabay este varianta turkmena a unui caine ciobanesc din Asia Centrala si face parte din patrimoniul cultural al tarii.Nu este prima data cand presedintele Berdymukhamedov si-a exprimat admiratia pentru aceasta rasa de caini. Anul trecut, acesta a dedicat o carte rasei Alabay.In pofida grandorii monumentului, majoritatea populatiei din Turkmenistan traieste in saracie. Organizatia Reporters Sans Frontieres sustine ca aceasta tara cea mai putin libera din lume.In 2015, Gurbanguly Berdymukhamedov a dezvelit o statuie in care apare el calare pe un cal, turnata in bronz si poleita cu aur de 24 de carate. Gurbanguly Berdymukhamedov se afla la conducerea Turkmenistanului din 2006.