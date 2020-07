Summit UE: In lipsa unui acord, cei 27 de liderii prelungesc discutiile privind planul european de relansare

Discutiile s-au impotmolit in special din cauza exigentelor ridicate de tarile asa-numite "frugale", spre marea nemultumire a capitalelor din sudul continentului.Cu putin dupa ora 23.00 (21.00 GMT), sambata, liderii s-au separat fara un acord. Summitul, care a inceput vineri la orele 10.00, era prevazut pentru doua zile.Presedintele Consiliului European, Charles Michel, i-a convocat pe sefii de stat sau de guvern duminica la pranz. Insa in cursul noptii sunt prevazute mai multe intalniri bilaterale si multilaterale, a facut cunoscut o sursa europeana.Potrivit altei surse diplomatice, presedintele francez, Emmanuel Macron , si cancelarul german, Angela Merkel , au plecat direct in reuniune cu premierul olandez, Mark Rutte.Cei doi lideri doresc sa il intrebe pe prim-ministrul olandez daca este in masura sa negocieze duminica asupra punctelor de blocaj, a precizat sursa. Presedintele Consiliului, Charles Michel, spera sa il convinga pe Mark Rutte cu o noua modificare a proiectului de compromis, potrivit sursei.Fiind necesara unanimitatea statelor membre, un compromis este foarte greu de gasit in privinta planului de relansare, insotit de bugetul multianual al UE (2021-2027) in valoare de 1.074 de miliarde de euro.Sambata, Charles Michel a lansat discutii pe baza unei propuneri revizuite oferind mai multe garantii celor mai reticente tari, in frunte cu Olanda , la ideea acestui plan de 750 de miliarde de euro, finantat de un imprumut in comun.Premierul italian, Giuseppe Conte, a descris negocierile ca fiind "mult mai dificile decat era prevazut"."Olanda si alti frugali (Austria, Danemarca si Suedia) nu inteleg necesitatea unui raspuns puternic", a deplans el."Asa cum era de asteptat, este o batalie grea, o negociere dura, dar mergem in directia buna si asta e cel mai important", a comentat la randul cancelarul austriac, Sebastian Kurz.Ziua de vineri s-a incheiat cu puternice tensiuni in fata inflexibilitatii Olandei.Charles Michel, mediatorul summitului, spera sa modifice pozitia recalcitrantilor oferind concesii legate de repartitia intre subventii si imprumuturi, precum si de conditiile care insotesc plata sumelor alocate.Liderii celor 27 de tari membre ale Uniunii Europene au decis sa se reintalneasca duminica la pranz pentru a continua discutiile pe marginea planului de relansare economica post-coronavirus, transmit agentiile internationale de presa, citand o sursa oficiala.Reuniti de vineri dimineata la Bruxelles, liderii UE se afla in continuare in cautarea unui compromis, discutiile stagnand din cauza exigentelor formulate de tarile asa-numite "frugale", spre marea nemultumire a capitalelor din sudul continentului.