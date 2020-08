UE deblocheaza un ajutor de urgenta in valoare de 33 de milioane de euro destinat Libanului

O Conferinta a donatorilor este avuta in vedere, cu scopul mobilizarii unor finantari suplimentare, destinate reconstructiei in urma unei evaluari a nevoilor, a anuntat o sursa europeana.Deblocarea celor 33 de milioane de euro este menita sa permita acoperirea nevoilor imediate a serviciilor de salvare si spitalelor din capitala libaneza, a precizat Comisia Europeana (CE).Presedinta CE Ursula von der Leyen a doscutat joi la telefon cu premierul libanez Hassan Diab despre o asistenta din partea UE.State europene s-au mobilizat rapid.Italia a pus la dispozitie o nava militara dotata cu o capacitate de evacuare medicala cu elicopterul si echipament medical.Europenii au mobilizat, totodata 250 de pompieri specializati in cautare si salvare, au declarat surse europene.