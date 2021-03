VIDEO Uluitor: o fetita de 3 ani a cazut in gol de la etajul 12 si a fost salvata. Cine e eroul

Din imaginile impresionante care circula pe retelele de socializare se poate vedea cum copilul este iesit pe geamul apartamentului, in timp ce din fundal se aude vocea unei femei disperate.In tentativa de a trage fetita inapoi in casa, aceasta aluneca si cade in gol, tipatul de groaza al femeii respective lasand de inteles ca o tragedie e inevitabila. Norocul micutei a fost insa un localnic, mai exact un curier care se afla in zona si care a vazut la timp ce se petrece.Astfel, barbatul s-a urcat pe un acoperis de metal si asteptat-o pe fetita cu mainile intinse. Ca urmare, socul de la aterizare a fost mult atenuat, iar copilul a scapat miraculos doar cu cateva fracturi, asta in timp ce curierul vietnamez se bucura de statutul de erou. Citeste si: