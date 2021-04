Record de infectari cu virusul COVID-19 in Turcia. Erdogan impune masuri dure de carantina

Numarul cazurilor a crescut in contextul in care in martie presedintele Recep Tayyip Erdogan a relaxat restrictiile din pandemie. Luni, Erdogan a anuntat o inasprire a masurilor, inclusiv reintoarcerea la carantina nationala de weekend pentru Ramadan care incepe din 13 aprilie.In total, Turcia a inregistrat 3,44 de milioane de cazuri de infectare cu Covid-19 si 32.078 decese cauzate de coronavirus.