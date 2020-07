Guvernatorul Bancii Nationale din Ucraina a demisionat acuzand "presiuni politice sistematice"

Yakiv Smolii, in functie de doi ani, a facut cunoscut intr-un comunicat ca i-a prezentat demisia presedintelui Volodimir Zelenski . El nu i-a numit direct pe cei pe care ii acuza de "presiuni politice sistematice", mentionand doar imposibilitatea de "a-si exercita functia in mod eficient".Solicitata de AFP, presedintia de la Kiev nu a reactionat deocamdata.Conducerea Bancii Nationale a Ucrainei este vizata de atacuri din partea unor deputati, in special din partidul prezidential si considerati ca apropiati ai controversatului oligarh Igor Kolomoisky.Acesti deputati, printre altele, au redactat un proiect de rezolutie acuzand Banca Nationala ca a dus o "politica extrem de periculoasa pentru tara care a agravat artificial criza economica".In iunie, acest document a atras criticile ambasadorilor din tarile G7 in Ucraina . "Atingerea adusa independentei Bancii Nationale ii va afecta pe ucraineni, va dauna increderii investitorilor si va pune in pericol sprijinul international" acordat Kievului, au declarat ei pe Twitter intr-un comunicat comun.Independenta Bancii Nationale a Ucrainei este o conditie cheie pentru Fondul Monetar International (FMI) al carui sprijin financiar este crucial pentru o tara confruntata cu o profunda criza economica.FMI a deblocat in iunie o prima transa, de 2,1 miliarde de dolari, din cadrul unui program de asistenta in valoare de cinci miliarde de dolari, dar continuarea acestui ajutor risca sa fie impiedicata de tensiunile din jurul Bancii Nationale.Potrivit presei, parlamentul de la Kiev ar urma sa examineze vineri cererea de demisie inaintata de Yakiv Smolii.