Cercetatori: Aproape 70.000 de vieti ar putea fi salvate in urmatoarele trei luni daca mai multi americani ar purta masti

Estimarile Institutului de Metrica si Evaluare a Sanatatii (IHME), din cadrul Universitatii din Washington , includ insa si un aspect pozitiv: aproximativ 70.000 de vieti din cele 134.000 ar putea fi salvate daca mai multi americani ar purta masti."Depinde de ce fac conducatorii nostri si de ce fac guvernele", a declarat la CNN Chris Murray, care conduce IHME.De la inceputul pandemiei, au murit in SUA cel putin 175.416 persoane din cauza Covid-19. Institutul din Washington estimeaza ca daca nimic nu se va schimba in privinta abordarii de catre americani a prevenirii propagarii coronavirusului, in septembrie rata deceselor va scadea, dar apoi va creste, iar la 1 decembrie totalul deceselor va ajunge cu aproximatie la 310.000.Insa estimarile pot fi afectate de schimbarile de comportament. Astfel, daca actualele restrictii cu privire la distantarea sociala si la purtarea mastii se vor relaxa, rata deceselor zilnice ar putea ajunge la 6.000 in decembrie, mai mare decat cea estimata acum.Pe de alta parte, daca un numar semnificativ de americani in plus fata de acum ar purta masti, totalul deceselor estimate pana la 1 decembrie arr scadea cu aproape 70.000. Insa pentru ca acest lucru sa se intample ar trebui ca aproape 95 la suta din populatia SUA sa poarte masti.In ultimele saptamani, in unele zone ale SUA rata cazurilor de infectare cu coronavirus a scazut, dar rata deceselor a fost relativ mare.Vineri, media pe o saptamana a deceselor zilnice era 987.In SUA s-au inregistrat pana acum 5,8 milioane de cazuri de infectare cu coronavirus si aproape 180.000 de decese. Cea mai tanara victima este o fetita de 6 ani din Florida.