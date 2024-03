Orașul invadat de șobolani, protejați de legislația europeană. ”Eu locuiesc la parter. Au reușit deja să intre”

Șobolanii au pus stãpânire pe tomberoanele si scãrile blocurilor din Vaslui, iar atunci când sunt ”vânați” sapã adevãrate transee pe sub pãmânt pentru a scãpa.

Locatarii blocurilor de lângã Piata Vidin nu stiu ce sã mai facã pentru cã sobolanii au ajuns sã le intre în apartamente, scrie Vremea Nouă.

De doi ani de zile, oamenii semnaleazã aceastã problemã Primãriei Vaslui si tot de atunci sunt ignorati cu desãvârsire. Mai nou, se invocã legislatia europeanã, care, chipurile, ar interzice otrãvirea rozãtoarelor „la grãmadã”.

Pe lângã faptul cã sobolanii transmit o multime de boli, ei pot deveni periculosi, mai ales pentru copiii obisnuiti sã se joace afarã. În timp ce aceste animale se plimbã în voie pe trotuare, intrã în blocuri si îsi fac culcusuri prin parcuri, autoritãtile nu se sinchisesc sã ia vreo mãsurã.

O situatie aparte se înregistreazã în zona Pietei Vidin, la blocurile de lângã magazinul Valicrist, unde oamenii se simt deja asediati. În ultimele zile, mai multe gropi au apãrut pe spatiul verde, iar trotuarele au început sã se lase, din cauza transeelor sãpate de rozãtoare. Problema sobolanilor de aici a fost adusã la cunostinta celor din primãrie de acum doi ani, însã institutia priveste extrem de apaticã toatã aceastã situatie.

„Singura mea solicitare cãtre administratia orasului, sã nu îmi intre sobolanii în casã”

În lipsa unei reactii ferme, sobolanii au ajuns sã atace apartamentele oamenilor. „Eu locuiesc la parter, iar la apartamentul de lâng mine au reusit deja sã intre înãuntru. Pur si simplu si-au fãcut loc pe lângã tevi. Au mâncat toatã iarba din fata blocului, iar acum atacã tomberoanele cu gunoi. În fiecare searã, câte trei-patru traverseazã strada si de duc sã mãnânce din acele tomberoane. Eu am plãtit de la începutul anului toate datoriile cãtre stat. Am plãti la utilitãti fãcute în avans, pe tot anul. O singurã pretentie am de la administratia publicã a orasului, sã nu îmi intre sobolanii în casã. Este adevãrat cã avem asociatie, cã înainte de toate e de datoria conducerii acestei asociatii sã rezolve problema, numai cã presedintele nostru se ocupã de orice altceva, numai de cele ce trebuie nu. El are firmã de fãcut cruci si monumente la cimitir, numai de problemele noastre nu mai vrea sã audã. Am vrut sã îl schimbãm din functie, însã am înteles cã nu se poate, cã are sustinere. Ne învârtim într-un cerc în care nimeni nu poate face nimic”, ne-a declarat o locatarã a blocului nr. 49.

Abandonati de cei care ar putea sã-i ajute, vasluienii au început propria vânãtoare a sobolanilor.

Ads