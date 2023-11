Cele mai atractive 5 țări din lume pentru SUA-China: Miracole economice care au atras investiții de 550 de miliarde dolari

Chiar dacă în ultima vreme există o retorică privind alinierea anumitor țări în relațiile economice cu Statele Unite sau cu China, totuși unele state în curs de dezvoltare fac afaceri cu toate marile puteri ale lumii. Acestea, Vietnam, Polonia, Mexic, Maroc și Indonezia au devenit niște ”conexiuni” importante de-a lungul fluxurilor de aprovizionare globale, atrăgând foarte multe investiții străine directe, de 550 de miliarde de dolari începând din 2017.

Bloomberg arată într-o analiză că aceste 5 țări au înregistrat o producție economică uriașă de 4 trilioane (4.000 de miliarde) de dolari în 2022, mai mult decât India și aproape la fel de mult ca Germania sau Japonia.

În ciuda politicilor și trecutului lor foarte diferit, aceste 5 țări împărtășesc o dorință oportunistă de a profita de profitul lor, poziționându-se ca noi legături între SUA și China – sau China, Europa și alte economii asiatice.

Cele cinci nu sunt în niciun caz singurele economii care se încadrează în diviziunile lor, dar locația lor geografică și capacitatea de a face comerțul le-au transformat în puncte de atracție cruciale. Aceste state trec peste importanța lor: ele reprezintă 4% din produsul intern brut (PIB) global și au atras puțin peste 10%, sau 550 de miliarde de dolari, din toate așa-numitele investiții greenfield, investiții străine directe, din 2017.

Economiștii de la Bank of International Settlements au constatat că peste 25.000 de companii și-au prelungit lanțurile lor de aprovizionare și în alte țări, în special în Asia.

Vietnam lucrează cu Apple dar și cu China

Companiile care transferă lanțurile de aprovizionare din China mută adesea producția în țări ale căror economii sunt deja puternic integrate cu cea a Chinei, cum ar fi Vietnam. Mexic, unde investițiile producătorilor chinezi au crescut considerabil în ultimii ani, devine, de asemenea, o verigă importantă în comerțul SUA-China.

Vietnamul a devenit o economie de conexiune între marile lanțuri de aprovizionare ale lumii. Cu combinația sa de costuri reduse cu forța de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și o listă în creștere de acorduri comerciale, Vietnamul a atras o mulțime de furnizori Apple, inclusiv Luxshare Precision Industry Co. și Pegatron Corp.

SUA este destinația pentru aproximativ o treime din exporturile Vietnamului (127,5 miliarde de dolari în 2022), în timp ce China este cel mai mare furnizor de materiale pentru producătorii vietnamezi, de la mașini până la materiale pentru îmbrăcăminte (importuri din China de 147,6 miliarde de dolari). Investițiile străine directe din 2022 au fost de 25,9 miliarde de dolari.

Polonia, exporturi masive în UE

Polonia este și ea în top 5 a miracolelor economice ale lumii. ElectroMobility Poland, deținută de stat, a semnat un acord cu Geely Holding Group din China în 2022 pentru a furniza tehnologia pentru proiectul de a construi vehicule electrice.

Polonia are deja legături bine stabilite cu industria auto europeană, iar giganți precum Volkswagen AG și Mercedes-Benz Group AG înființează fabrici pentru a produce vehicule electrice în țară. Dar investițiile străine au crescut în ultimii ani, o parte semnificativă din cele 125,1 miliarde de dolari în investiții greenfield pe care le-a atras din 2017 venind de departe.

Exporturile către UE ale Poloniei au ajuns la 257,8 miliarde de dolari în 2022, iar importurile din China s-au situat la valoarea de 38,2 miliarde de dolari. Investițiile străine directe au fost de 17,8 miliarde de dolari în 2022.

Mexic, exporturi record în SUA

Mexic a eclipsat anul acesta China ca cel mai mare exportator de mărfuri către SUA. Dar asta nu spune întreaga poveste a modului în care relația sa economică cu colosul de alături – și restul lumii – se schimbă. Din 2017, valoarea importurilor Mexicului din China a crescut mai rapid în termeni nominali decât cea a exporturilor sale către SUA.

Mexic a avut exporturi spre SUA de 454,9 miliarde de dolari în 2022, iar importuri din China de 77,5 miliarde. Investițiile directe străine au fost de 41 de miliarde de dolari.

Maroc, jucător important în industria auto globală

Maroc, care găzduiește cele mai mari rezerve de fosfat din lume, devine un jucător important în transformarea industriei auto globale. Mineralul este un ingredient cheie în bateriile cu litiu-fier-fosfat (LFP), o varietate de celule reîncărcabile în creștere rapidă, utilizate în vehiculele electrice.

Țara are deja un sector auto în plină dezvoltare, cu fabrici deținute de Renault SA și Stellantis NV producând mii de mașini pe zi, susținute de zeci de furnizori americani consacrați. Printre acestea se numără Lear Corp., cu sediul în Southfield, Michigan, și Commercial Vehicle Group Inc. din New Albany, Ohio, care au anunțat planuri de extindere în acest an.

În mai, compania chineză Gotion High-Tech Co. a semnat un acord cu Marocul pentru a construi o fabrică de baterii de 6,4 miliarde de dolari, care ar fi una dintre cele mai mari din lume. Exporturile Marocului către SUA în 2022 au fost de 1,7 miliarde de dolari, importurile din China de 5,8 miliarde de dolari, iar investițiile străine directe au totalizat 15,3 miliarde de dolari.

Indonezia lucrează activ cu SUA și China

Indonezia solicită în mod activ companii atât din SUA, cât și din China pentru a îndeplini viziunea președintelui Joko Widodo de a construi un întreg lanț de aprovizionare cu vehicule electrice. Tesla și Volkswagen au fost invitate să investească, cu scopul de a echilibra dominația companiilor chineze în rafinarea nichelului și fabricarea bateriilor.

Cu o abundență de resurse naturale și o populație de 270 de milioane de oameni, Indonezia pariază că este un stat prea important să fie forțat să aleagă între cele mai mari două economii ale lumii. Exporturile către SUA ale Indoneziei au fost de 34,6 miliarde de dolari în 2022, importurile din China de 71,5 miliarde de dolari.

